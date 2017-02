MÓDNA POLÍCIA z Krištáľového krídla očami stylistky Niny Murárovej: Dámy, boli ste proste šik!

Alena Heribanová (61) 100 %

Šaty, vlasy a doplnky pani Heribanovej hodnotím na výbornú. Strih je úmerný jej veku, farba jej krásne sadla a skvelo doladila tiež doplnky. Chválim jemné líčenie, ktoré je v prípade róby s výraznejšou aplikáciou potrebné. Skvelé!

Mária Vaškovičová (61) 100 %

Autorka Krištáľového krídla zvolila krásne fialové šaty, ktoré doplnila o jemné náušnice a kabelku. Oceňujem výber šiat, ktoré dokonale padnú jej postave a veku. K šatám príjemne hrajú aj zvolené doplnky, účes či líčenie.

Jana Prágerová (43) 90 %

Šaty sú veľmi pekné, červená farba zase nesmierne trendová. Zmenila by som však strih spodnej sukne. K pani Prágerovej by som si tiež celkom vedela predstaviť širšiu, skôr padavú sukňu áčkového strihu. Pani Janka má výhodu, že má krásne dlhé vlasy. Taktiež by sa jej hodil aj nadýchanejší účes. Celok však pôsobí veľmi príjemným dojmom.

Silvia Šuvadová (43) 60 %

Výber Silvie nebola šťastná voľba. Šaty sú zvláštneho strihu, pôsobia ako nesprávne zvolená kombinácia dlhej sukne a krátkych šiat. Strih je zvláštny, spodná čast farebne nehrá s vrchnou, nehovoriac o šperku, ktorý sa k šatám veľmi nehodí. Silvia má krásnu štíhlu postavu, mohla si vyberať naozaj zo širokej palety. Škoda, že jej voľba padla na tento konkrétny model.

Danica Jurčová (40) 60 %

Kombinácia studených strieborných kvetov a červenej farby herečke príliš nesedí. Účes a doplnky mohla taktiež lepšie dotiahnuť. Danica je totiž krásna mladá žena, viem si ju predstaviť aj v celkom iných farbách a strihoch šiat.