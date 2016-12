Modrovský sa po rozchode s Banášovou zamyslel nad bolestivou otázkou: Zmenilo by niečo dieťa?

Dvojica spolu strávila sedem rokov, všetci sa ich pýtali na svadbu a zrazu prišiel koniec. Za ním treba hľadať moderátorku, ktorá sa rozhodla vzťah napokon ukončiť a takmer okamžite si našla náhradu - mladého kolegu Viktora Vinczeho. Mohlo byť všetko inak, keby sa Petrovi a Adele narodilo bábätko, o ktoré, žiaľ, v roku 2013 prišli?

„Určite by to bol ‚butterfly‘ efekt, ktorý by zmenil fungovanie, ale či k dobrému, alebo k zlému, to netuším. Myslím si, že to, že nie je, nastali nejaké zmeny, tak je to jednoduchšie. Poznám veľa prípadov, kde majú malé bábätká, a keď príde rozchod, trpia viacerí,“ povedal Modrovský, ktorý to zažil na vlastnej koži, a preto veľmi dobre vie, o čom hovorí. „Aj ja som z toho vyšiel nejako podobne... Mal som tri mesiace, keď otec odišiel,“ dodal.