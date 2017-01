Mojsejovú novomanžel Versace drží nakrátko: Zajačikov jej zatrhol!

Ešte pred pár dňami rozpútala facebooková fotka Nory s Markom mladším o tridsaťjeden rokov živé diskusie, niektorí im dokonca gratulovali k zásnubám. O tri dni kontroverzná podnikateľka naozaj vhupla do manželstva. Nie však s potetovaným „zajačikom“ z Nitry, ale s Františkom Kabrheľom (40), známym ako Versače.

Šikovný ťah

Aj keď si asi päť rokov nevedeli prísť na meno a Nore dokonca pre trestné oznámenie, ktoré na ňu Versače podal, hrozí desať rokov väzenia, na jeseň sa udobrili. Až tak, že mu Nora dva dni pred Vianocami vystrojila oslavu štyridsiatky a na siedmy deň nového roka si ho vzala za manžela.

„Boli medzi nami nezrovnalosti, tie sme si vyjasnili a dohodli sme sa, že sa nebudeme k tomu vracať. Nechcem to komentovať, je to naša súkromná záležitosť,“ povedala nám podnikateľka ešte v minulom Šarme, keď sme sa jej pýtali na ich vzťahy.

Vyzerá to teda tak, že svadbou chce Versače svoju dnes už manželku zachrániť pred väzením, preto neváhal prísť o vlastnú slobodu. Keďže sa po svadbe stali príbuznými, Versače môže trestné oznámenie na mladomanželku stiahnuť.

Bez romantiky

Na rozdiel od predošlých dvoch pompéznych svadieb, túto poňala Nora oveľa skromnejšie a pragmatickejšie. Z Košíc sa do Nitry za budúcim manželom vybrala o šiestej ráno s kamarátkou, ktorá jej robila svedkyňu. Pred sobášneho úradníka sa postavila v tmavomodrých minišatách.

„Neriešila som šaty, nevydávala som sa prvýkrát…“ povedala nám na margo svadobnej róby. Po rýchlom obrade sa mladomanželia aj so svedkyňami presunuli do reštaurácie na obed. Svadobná noc sa neudiala. „Ponáhľala som sa do Košíc, lebo som mala povinnosti, aj Versače cestoval za pracovnými povinnosťami do Talianska,“ vysvetlila Nora.

Berte si z nás príklad!

Zo zmeny priezviska sa evidentne teší. „Nechala som si iba jeho priezvisko, Mojsejová už vypadlo, chvalapánubohu.“ A aký spoločný život čaká novomanželov? „Budeme žiť tak ako manželia, nech sú ľudia bez starostí. Všetci si z nás môžu brať príklad. Nech každý rieši seba. Myslím, že majú dosť čo riešiť svoje manželstvá, lebo Slovensko je kristakrížom neverné a kadejaké. Každý nech si doma uprace a potom nech mňa riešia,“ odkázala na záver pani Kabrheľová.