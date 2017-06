Monika Horváthová z jojkárskej novinky Pravá tvár: S kým randí a aké sú jej vyhliadky na vlastnú rodinu?

Keby si mala v skratke opísať svoju povahu, čo ťa vystihuje asi najviac?

V niečom som veľmi veľký introvert a v niečom zase extrovert, a to najmä v súkromí. Ľudia, ktorí ma poznajú, vedia, že sa dokážem veľmi dobre zabaviť, ale navonok pôsobím veľmi introvertne a totálne citlivo. Veľmi sa ma dotýkajú veci a s týmto vlastne aj celý život bojujem. Moja mama mi stále hovorievala, že mám povahu po otcovi, pretože sme možno trošku naivní, hneď ľuďom uveríme.

Potom nás často využívajú. Zo začiatku som vnímala, že naivita je niečo, čo vlastne nie je dobrá vlastnosť, no potom som pochopila, že to je celkom pekné, lebo v súčasnosti je už málokto taký. Aj k ľuďom som sa preto začala správať podľa formulky, ako sa k ľuďom správaš ty, tak sa budú správať oni k tebe.

Je možné, že ťa ovplyvňuje sčasti tvoje znamenie?

Musím priznať, že okolo môjho znamenia existuje polemika, pretože som sa narodila 20 apríla, o päť minút dvanásť v noci, na Veľkonočný pondelok a niekde v horoskopoch je ešte napísané, že som Baran a inde, som Býk. Hoci mám rohatú povahu, viac sa cítim ako Býk.

Moja mamina je Baran a je omnoho tvrdohlavejšia ako ja. Ale veľmi na znamenia neverím. Do istej miery akceptujem charakteristiky, no vôbec nie som horoskopový typ.

Herectvo máte v rodine?

Vôbec. Som čierna ovca rodiny. (úsmev). Okolo začiatku mojej hereckej kariéry je tiež pekný príbeh. V siedmom ročníku na základnej škole prišla v jeden deň do triedy pani z modelingovej agentúry. Vybrala si päť dievčat z nášho ročníka a medzi nimi som bola aj ja. Rozprávala nám, že by sme mohli pre ich firmu nafotiť book a potom by sme fotky posielali ďalej.

Približne o dve hodiny nato prišiel jeden učiteľ s tým, že vedie dramatický krúžok a keby sa niekto chcel prihlásiť, tak môže vyplniť papier, ktorý nám odovzdal. Prišla som domov a v rukách som držala papiere. Vtedy som povedala rodičom, že buď sa vydám na modelingovú dráhu, alebo na hereckú. Mala som približne 13 alebo 14 rokov a, paradoxne, rodičia mi viac radili herectvo.

Vraveli mi, že by som mohla vyskúšať dramatický krúžok a keby ma bavil, tak by som v tom mohla pokračovať a venovať sa tomu. Vôbec som nepredpokladala, že by sa situácia mohla takto vyvinúť a zláka ma konzervatórium. Intenzívne som sa pripravovala na túto školu a nakoniec ma aj prijali. Študujem herectvo už 10 rokov a tým, že som teraz skončila VŠMU, tak sa ma všetci pýtajú, čo ďalej.

Máš teda predstavu, čo ďalej?

Človek prechádza rôznymi obdobiami. Pri herectve je to ako kolíska, či bude vôbec toto remeslo robiť, či ho má robiť a či je to jeho poslanie. Tak som na strednej bola presvedčená, že to robiť nechcem, nakoniec ma učiteľky prehovorili, aby som si podala prihlášku na VŠMU, čo som aj urobila.

Dostala som sa do ročníka k výborným pedagógom, a tak som sa nejako pre to nadchla a povedala si, že áno, je to niečo, čo chcem robiť. Som šťastná a teraz ku koncu môjho štúdia som opäť na pochybách, či v tom pokračovať, alebo nie. Mám 25 rokov, a tak premýšľam nad tým, že v budúcnosti by som si chcela založiť aj rodinu. Neviem, ako to dopadne. Herectvo je na Slovensku ťažké.

V čom napríklad?

Už len v samotnej práci, pretože ročne vyjde zo škôl niekoľko stovák hercov a kamenných divadiel je na Slovensku žalostne málo. To znamená, že tu narastá konkurencia. A proste je to v našej krajine nastavené tak, že človek bez školy sa jednoducho nepohne. Keď už niečo získa, tak sa preto snaží urobiť všetko, ale tiež veľa vecí odsúva bokom. Takže aj ja práve o tom polemizujem. Sama som zvedavá, čo život prinesie.

Máš nejaký plán B, keby si s herectvom naozaj sekla?

Práveže nemám. Keďže som herectvo študovala desať rokov, nemám nijaké zadné vrátka. Uvidíme. Teraz som si poslala prihlášku na doktorandské štúdium, tak by som možno vyskúšala to. Sú tam dosť ťažké prijímačky. Potom mi prichádza na um druhá otázka, či by vlastne na doktorandské štúdium nemali ísť práve ľudia, ktorí už majú akú-takú prax v učení detí. Ak to nevyjde teraz, tak to určite skúsim o pár rokov.

A nepresvedčilo ťa pokračovať v tvojom remesle ani to, že ťa tvorcovia oslovili ako hlavnú postavu do nového seriálu Pravá tvár?

Neviem, či ma to presvedčilo, ale skôr som plná očakávaní, čo mi to prinesie ďalej.

Ako si prišla k tejto ponuke?

S režisérom Braňom Mišíkom som mala točiť jeden film, keď som ešte šudovala. Nakoniec z toho zišlo, ale Braňo o mne vedel. A teraz po niekoľkých rokoch ma oslovil do Pravej tváre, či by som s ním nechcela natočiť tento seriál. Dala som si s ním kávu, porozprávali sme sa o tom, ozrejmil mi, akou formou sa to bude robiť a to bola pre mňa výzva a zaujímavá škola.

Všetky obrazy sme filmovali v exteriéroch, nie v ateliéroch. Mali sme veľa času na obraz, realizovali sme osem obrazov na deň, čo je pri seriáloch v súčasnosti veľký luxus. Preto ako začiatočník som nabehla do niečoho, čo bolo kvalitné. Netočilo sa pod stresom, neskutočne ma to bavilo a každé ráno som sa tešila na všetkých ľudí od osvetľovačov až po rekvizitárov, maskérky, kostymérky. Vznikla tam obrovská rodina, ktorá sa pol roka stretávala a vytvárali sme niečo, z čoho sa teším, že je teraz na obrazovkách.

Predpokladám, že si absolvovala aj nejaký kasting.

Áno, boli to klasické kamerovky. Hneď po tom, ako ma oslovili, som na ne išla.

Poznala si predtým všetkých hercov, ktorí sú v Pravej tvári?

S Markom Geišbergom som sa nepoznala ani s Maťom Mňahončákom. Juraja Hrčku som zase poznala. Nikdy nezabudnem na ten kasting, keď sme sa tam stretli. Mali sme scénu, kde som sa musela totálne smiať a nevedela som potom prestať. Keď sa totiž s Ďurom stretneme, tak to je vždy obrovská zábava. V tom čase to fungovalo a vedela som, že keď sa v Pravej tvári stretneme, tak to bude super. Vyšlo to. (úsmev) Pri scénach s Jurajom Hrčkom v kaderníctve sme sa toľko nasmiali, že som sa vždy tešila na ďalšie scénky.

Keby sme mali prejsť k tvojmu súkromiu, čím momentálne žiješ?

Skončila som školu, mám priateľa a najbližšie si budúcnosť neplánujem. U mňa je prioritná rodina, viem si predstaviť aj bábätko. Som trošku skeptická voči tomu, ako je momentálne v tomto nastavený svet. Rodinu si zakladáme vtedy, keď je to už za zenitom. Veľa žien momentálne uprednostňuje kariéru pred založením rodiny a bábätko stále odkladajú.

Keď som sa počas štátnic učila pri Draždiaku, tak som videla niekoľko mamičiek s kočíkom, ako sa tam prechádzali. Väčšina z nich boli už po tridsiatke, po štyridsiatke a zdalo sa mi to zvláštne. Na to, že som žena a som vo veku, keď je prirodzené mať už aj dieťa či rodinu, tak som si hovorila, že neviem, či chcem takto dopadnúť aj ja. Myslím, že všetci otáľajú, lebo si najskôr chcú vytvoriť zázemie, čo, samozrejme, chápem, lebo mať v súčasnosti dieťa nie je len tak.

Môže za to asi veľa faktorov, prečo ľudia so založením rodiny otáľajú.

Myslím si, že aj škola mladým ľuďom zhltne veľa času. Ide to ruka v ruke so školstvom. Tiež si myslím, že je absolútny nezmysel študovať vysokú školu do 25 rokov. Kedysi to tak nebolo a školu malo len zopár ľudí. Napríklad mňa mala konkrétne moja mamina skoro. Teraz má 42 rokov. S otcom chceli byť spolu a narodila som sa jej, keď mala 17 rokov. Sú mi príkladom, samozrejme, nehovorím o tom, v akom veku ma mala. Keby som šla v jej šľapajach, tak už mám dve deti. (smiech) To si neviem naozaj predstaviť, pretože ona sama bola dieťa, keď mala mňa. Zvládla to a sú pekným príkladom toho, že sa to dá.

Ako dlho máš priateľa?

Sme spolu rok.

Tvoj partner je z hereckej branže?

Áno, je, ale nechcem veľmi rozoberať súkromie. (úsmev) Pracuje v divadle a to je všetko, čo prezradím.

Rozmýšľala si aj nad tým, koľko by si raz chcela mať detí?

Minimálne dve.

Okrem herectva máš aj nejaké záľuby?

Mojou veľkou vášňou je lyžovanie. Kedysi som sa tomuto športu venovala veľmi aktívne a teraz mi je ľúto, že som sa tento rok na svah vôbec nedostala. Chýba mi to veľmi. V lete chodievam do fitka, lebo mám kamaráta, ktorý ma trénuje. Som presne ten typ, ktorý by sám do fitka nešiel. Taktiež niekedy behávam, no keby som nemala aplikáciu v telefóne, ktorá ma k tomu motivuje, asi by som sa k tomu nedokopala.

Aplikácie sa nám väčšinou aj samy pripomínajú, ak sa nám nechce.

Áno. (smiech) Nastavila som si v nej harmonogram a aplikácia ma za dva mesiace naučila odbehnúť 10 kilometrov. Každý deň som išla presne podľa plánu a to bol úžasný pocit, keď sa mi v slúchadlách ozvala gratulácia - odbehli ste to. Bolo to akési zadosťučinenie. Ale skončila som s tým, lebo som typ človeka, ktorý sa vie pre niečo nadchnúť a vie sa zaťať. Keď si poviem, že chcem schudnúť do mesiaca 5-10 kíl, tak som ochotná urobiť pre to všetko. Len čo to dosiahnem alebo som kúsok od cieľa, tak to zatratím.

Máš nejaké dovolenkové plány?

Mojím nesplneným snom je Madeira, súostrovie v Atlantickom oceáne západne od Maroka. Je to naozaj krásne turistické miesto. Tým, že v Národnom divadle hrám v inscenácii Sisi (jej najlepšiu priateľku), tak to bol dôvod, prečo som si zvolila túto hru za diplomovú prácu na obhajobách.

Takže všetko ovládam do hĺbky. Sisi bola naozaj cestovateľka a pobehala rôzne destinácie ako Korfu, kde mala tiež vlastný zámok. Dosť času trávila aj na Madeire, pretože neustále kráčala. Bolo o nej známe, že robila turistiku fanaticky. Je to zaujímavé, takže buď by som navštívila toto miesto, alebo spomínané Korfu.

Prezraď nám nejaký sen, ktorý by si si do budúcna chcela splniť?

U mňa je to rodina. Celý život som si hovorila, že žiadna kariéra mi nestojí za to, aby som si ju niekedy nezaložila. Je to pre mňa gro, čo je asi spôsobené aj tým, že som bola k tomu vedená a vyrastala som v úplnej rodine.