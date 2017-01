Mórová priznala utrpenie v súkromí: Veríte, že bude lepšie, no myšlienky vás prenasledujú všade!

Nový rok privítala herečka s kolegami v divadle, kde ostali po tom, ako dohrali predstavenie. „Robíme to takmer každý rok. Bol so mnou aj Quido. Tancoval a bavil sa až do polnoci. Brala som ho so sebou s tým, že budeme dovtedy, dokedy vydrží, ale zvládol to perfektne,“ povedala nám.

Do nového roku vykročila bez zvláštnych záväzkov. Keďže má dostatok sebadisciplíny a žiadne vážne zlozvyky, na svojom živote nepotrebuje nič meniť. „Ku každému dňu som zodpovedná, takže nemám potrebu dávať si predsavzatia,“ hovorí herečka.

Chudnúť nemusí, nie je náruživá fajčiarka a pohár vína si nemieni odopierať. „Neviem, čo má tento rok čaká, takže sa nebudem limitovať a zakazovať si, čo budem alebo nebudem robiť. Mám si povedať, že nebudem piť alkohol? Veď žijeme len raz, tak prečo by som si nemala dať pohár alebo dva vína?“ dáva si s úsmevom rečnícku otázku.

Verí, že bude dobre

Diana priznáva, že má za sebou jeden z najnáročnejších rokov za posledné obdobie. „V robote mi to, našťastie, celkom išlo, v súkromí to bolo horšie. Nechcem to rozoberať detailne, ale verím, že všetko bude dobré. Keď vám niekto blízky ochorie, svet sa vám úplne otočí, stále veríte, že sa uzdraví a že to bude lepšie. Ale myšlienka na to vás prenasleduje všade – či ste v práci, alebo nakupujete v obchode… Stále to máte v hlave. Keď je to lepšie, vážim si to a poteším sa tomu dňu, že chvíľku je zase fajn,“ hovorí Diana o ťažkých chvíľach, ktoré sa týkajú zdravotného stavu jej brata.

Pozvánka na ples

Napriek tomu, že má starosti o brata, neprestáva žiť vlastný život. S priateľmi chce tráviť ešte viac času ako doteraz. Nepáči sa jej, ako sa dnes ľudia vyhýbajú osobným stretnutiam a svoj život prežívajú na sociálnych sieťach. Nadviazať nové kontakty a stretnúť starých známych mohla aj na Plese v opere.

Čítajte viac Tehotná Balúchová dostala Kollára na domácu stravu. Teraz vyvára aj jeho deťom

„Prvýkrát v živote ma pozvali, ale nešla som, veď som nemala s kým. Ale možno som mohla zobrať nejakého zahraničného kamaráta, ten by, našťastie, nerozumel tomu, čo by sa potom písalo,“ smeje sa. Namiesto chystania na prestížny večer strávila Diana sobotu na lyžiach: „Výborne som si vyvetrala hlavu, zbožňujem to.“