Mrazivý telefonát Majstra N krátko pred smrťou jeho dobrej kamarátke Kvetke Horváthovej: Slová plné sĺz!

Na zábavnej relácii Crn crn a „žabom slize“ vyrastalo niekoľko generácií a aj po jej skončení, takmer po desiatich rokoch, Majster N rozosmieval deti po celom Slovensku. V jeho prípade nikdy nemohol chýbať biely plášť a bláznivá parochňa.

To bol zabávač Majster N. Štyri roky za sebou dokonca vyhral ocenenie v prestížnej televíznej ankete OTO za najlepšieho moderátora detských relácií. Nedávno zavolal svojej dobrej priateľke markizáčke Kvetke, ktorej venoval najsmutnejšie slová jej života. Cítil totiž, že sa blíži jeho koniec.

„O Jožkovom zdravotnom stave som vedela, lebo sme boli dobrými kamarátmi. Pred pár týždňami som mala od neho veľmi smutný telefonát. Zavolal mi, aby sa so mnou rozlúčil. Povedal mi, že odchádza dožiť na Oravu k rodine, pretože svoj boj so zákernou chorobou prehráva. Bol to najsmutnejší telefonát v mojom živote, plný sĺz. Veľmi ma to vzalo. Jožko, nikdy na teba nezabudnem. Rodine a blízkym vyjadrujem úprimnú sústrasť,“ napísala nám v esemeske zrútená Kvetka, ktorá je z jeho smrti v šoku, napriek tomu, že vedela, že je na tom zle.

Markizáčka si vzápätí zaspomínala na televízne začiatky, ktoré boli úzko späté práve s Majstrom N. „Bol to človek, ktorý prekypoval dobrou náladou a pozitívnou energiou. Dokázal pobaviť nielen deti, ale aj dospelých. Spolupracovali sme pred kamerami, ale aj na mnohých podujatiach. Jožko bol človek s veľkým srdcom, ktorý rád podal pomocnú ruku. A tak sme sa neraz stretli aj na charitatívnych podujatiach,“ dodala Horváthová.

Reakcie na úmrtie Jozefa Nodžáka († 71) známeho pod prezývkou Majster N

Vilo Rozboril

„Dnes (včera, pozn. red.) som sa dozvedel, že zomrel tento človek. Vlastne, on bol tak trochu mimozemšťan. A ak ním bol, tak sem prišiel z nejakej krásnej planéty, kde sú všetci dobrí, milí a láskaví. V živote som nestretol nikoho takého pozitívneho a vždy dobre naladeného. Absolvovali sme spolu desiatky predstavení. Vždy, keď sme sa uvideli, to bol gejzír zábavy. Ale tiež prajnosti. Vyrástlo na ňom niekoľko generácií slovenských detí.“

Ivan Binďo Bindas

„Majstre, vždy pre mňa budete veľký človek. Rozdávali ste radosť deťom aj dospelým. Odpočívajte v pokoji.“

Martin Jakubec

„Majster N už nie je medzi nami. Česť jeho pamiatke. R.I.P. Urobili sme spolu mnoho krásnych podujatí pre deti. Je to spomienka na večné detstvo. Bol to dobrý človek, je mi to ľúto. Ale deťmi ostávame stále aj so spomienkou na neho. Ďakujeme.“

Barbora Balúchová

„Budeš nám tu veľmi chýbať. Ďakujem za nezabudnuteľné spomienky. Odpočívaj v pokoji.“