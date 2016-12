Náhla smrť našej mladej športovkyne Kollára veľmi zasiahla: Srdcervúci plač v aute!

Nádejná športovkyňa Veska Turanská bolo krásne dievča, ktoré milovalo hokej a život. Energickú športovkyňu si obľúbili aj dcéry Borisa Kollára, ktoré s ňou boli vynikajúce kamarátky. Zdrvujúca správa, že milá blondínka zomrela, preto šokovala celú Kollárovu rodinu. Mladá športovkyňa mala už dlhý čas zdravotné problémy a posledné dva týždne bola v kóme.

„Vesku poznám... Bola to naša rodinná priateľka. Jej maminu poznám, jej tatina poznám. Veska bola u mňa aj v Miami s deťmi na dovolenke. Je mi to veľmi, veľmi ľúto,“ reagoval so smútkom v hlase Kollár. Stratu blízkej kamarátky nesú ťažko aj podnikateľove dcéry Natálka, Vaneska a Ester.

Čítajte viac Hviezda slávnej komičky z JOJky zhasla. Stala sa však ikonou homosexuálov

„Predvčerom som viezol Esterku do školy a pýtal som sa jej na Vesku a povedala mi, že musela celú noc na ňu myslieť. A tak sme si spolu v aute poplakali. Je to tragédia. Bolo to mladé pekné dievča, veľmi milé, slušné, vychované, úžasné dieťa. Viete, je to tragédia, tu si lietame do vesmíru, vieme prenášať energiu mimo káblov, vymyslieť hocičo a nevieme zachrániť detský život. To je strašné,“ dodal zronený politik.