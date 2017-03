Nahnevaný Cmorik sa poriadne rozohnil: Drsný výsmech z markizákov!

Počas Štedrého dňa si Markíza pre svojich priaznivcov prichystala malý darček. Pieseň Každý deň budú vraj Vianoce, ktorú naspievali známe osobnosti, ako napríklad Adela Banášová, Natália Puklušová, Kveta Horváthová či jeho bývalá frajerka Mirka Partlová. Na Cmorika však tento song zjavne nezanechal dobrý dojem. Práve naopak. Poriadne ho znechutil.

„Nech sa nikto na mňa nehnevá, ale vianočná pesnička Markízy je pre mňa to najnepríjemnejšie z týchto sviatkov. Ja viem, že to má byť milé, ale je to hrozné. Nevkus a diletantstvo vládne dnešným dňom? Už akože všetci môžu spievať?“ rozčuľoval sa na sociálnej sieti Peter, ktorý vo svojich výlevoch pokračoval aj ďalej.

„A to sú tam aj takí, čo spievať vedia. Maminko, ty to vidíš. Odpusťte, musel som. Krásne sviatky,“ zaklincoval Cmorik. Spevák si však zrejme neskôr uvedomil, že asi prestrelil, pretože tento zúrivý status napokon z jeho profilu zmizol.