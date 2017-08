Naj TRAPASY na DOD Markízy: Nechcený striptíz, zdurené bradavky či okopané tenisky!

21. ročník najväčšej markizáckej udalosti roka DOD, ktorého mediálnym partnerom bolo naše vydavateľstvo News and Media Holding, je za nami. Počasie markizákom opäť vyšlo na jednotku a rovnako aj bohatý program, ktorí návštevníkov bavil od rána. No ako to už býva zvykom, ani tak skvelá akcia sa nezaobišla bez trapasov. Pozrite sa, komu sa podarili tie najväčšie!