Najnovšie zmyselné FOTO Verešovej: Opäť odhodila zábrany vo vani

Andrea Verešová prekvapila svojich fanúšikov nečakanou pastvou pre oči. Veď ktorý muž by zabudol na jej sexi akty? Ak by aj predsa, modelka im ich živo pripomenula snímkou, ktorú zverejnila na sociálnej sieti. Modelka podobne ako pred rokmi odhodila šaty a namočila sa do vane s vodou.

Modelka však v tradícii erotických záberov nepokračuje. Tentoraz sa pochválila snímkou zo svojho súkromia a ukázala iba dlhé štíhle nohy.