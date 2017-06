Najprv zaútočil Verin manžel, teraz Wisterová vracia úder! Toto je jej prvá otvorená spoveď plná bolesti: Manžel ma roky psychicky týral!

Moderátorka sa v roku 2008 zamilovala do Izraelčana amerického pôvodu Jeremyho Hulsha, ktorého si na jeseň 2010 zobrala za muža. Postupne sa im narodili synovia Harlow (5) a Theo (3) a všetko nasvedčovalo tomu, že si budú spokojne nažívať až do smrti. No po šiestich rokoch sa manželstvo ocitlo v troskách. Vera podala žiadosť o rozvod na Slovensku, kde rodina žila posledné tri roky.

Šokujúca spoveď: „Podvádzala ma a chce mi zobrať deti!“ tvrdí manžel moderátorky Wisterovej

No tam sa to ani zďaleka neskončilo. Ryšavka začala mať veľký strach o deti a bála sa, že jej ich expartner vezme. Ďaleko od toho nebolo v marci tohto roku, keď sa v istom bratislavskom hoteli, kde bol Jeremy ubytovaný, zamkla jeho mama v izbe aj s malým Harlowom a Theom a odmietla ich vrátiť Vere. Pri dráme vtedy musela zasahovať aj polícia.

Napriek všetkým týmto hrozným skutočnostiam však Jeremy cíti väčšiu krivdu a rozhodol sa ešte viac pritvrdiť. „Odkedy som sa zoznámil s Verou, vykresľovala Slovensko ako fašistickú a antisemitskú krajinu. Že to nie je miesto na výchovu židovských detí,“ začal hádzať Jeremy v rozhovore pre týždenník PLUS 7 DNÍ na Veru špinu.

„Sme židovskí občania Izraela. Moja žena tam má pobyt. Toto je jediná krajina, ktorá má podľa medzinárodného práva a židovskej viery právomoc rozviesť nás.“ Najšokujúcejšie sú však jeho vyjadrenia týkajúce sa nevery. „Uvedomil som si, že mnou manipuluje. Tušil som, že aféry sú pravdivé. Moja žena mala niekoľko tajných mileneckých vzťahov. Tak som ju v Izraeli začiatkom roka konfrontoval. Priznala sa. Povedala, že bola osamelá a že ma miluje. Poprosila ma o odpustenie a že už všetky aféry ukončila,“ hovorí Jeremy.

A práve toto vyburcovalo Veru, aby sa úplne prvýkrát vyjadrila k celej téme aj ona. Doteraz totiž diplomaticky mlčala. „Od začiatku som bola rozhodnutá neriešiť naše súkromie a malé deti cez médiá, aby som ich chránila. Ale teraz sa musím brániť, keďže Jeremy ma hrubo napadol a nepravdivo obvinil. Tak ako počas nášho manželstva, aj teraz som dlho hľadala odvahu, aby som sa mu postavila. Viem, že nie som jediná žena, ktorá je v takejto situácii a urobí všetko pre to, aby uchránila deti pred útokmi, či už fyzickými, alebo psychickými,“ šokuje ryšavka, ktorá je rozhodnutá nedať sa ďalej zastrašovať.

Vera Wister na štyridsiatku v slzách, oslávila najsmutnejšie narodeniny

„Žiaľ, nemá problém do nášho sporu zaťahovať aj ďalších ľudí. Je smutné, že na nevkusné a vymyslené obvinenie na Michala (Verin súčasný partner, pozn. red.) využíva nášho syna. Jeho rozhovory pre médiá len svedčia o tom, že aj naďalej pokračuje v psychickom terore, v ktorom som žila dlhé roky. Obávam sa, že práve toto je jeho hlavná motivácia, keďže s deťmi bol počas ich života okrajovo, cestoval po koncertoch a hudobných festivaloch a starala som sa o ne ja, s pomocou mojich rodičov,“ dodáva Vera a opisuje teror, ktorému ju Jeremy vystavoval.

Čo čaká Veru Wisterovú v boji o deti? Izraelský súd nemusí uznať náš rozsudok

Je na tabletkách? Silvia Kucherenko v exkluzívnom rozhovore aj o tom, ako zvláda manželovo odsúdenie

„Keď s nimi bol, mala som zakázané s deťmi rozprávať po slovensky a nemal problém mi pred deťmi vulgárne nadávať a osočovať ma. Pre deti je lepšie, ak nebudú vyrastať v napätom prostredí. Jeho ideologické presvedčenie ma nezaujíma, nebol schopný rodine vytvoriť domov, ani v Izraeli, ani na Slovensku. Ja mám domov tu a naše deti prežili na Slovensku väčšinu života, tu majú kamarátov, škôlku, krúžky, starých rodičov,“ pokračuje moderátorka. Ako fungovalo jeho stretávanie so synmi, sa dočítate v zajtrajšom vydaní denníka Plus JEDEN DEŇ.