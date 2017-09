Najsmutnejšie narodeniny redaktora Borisa Prša: Stav známeho markizáka je stále veľmi vážny!

Markizácky redaktor Boris Pršo dostal uplynulú sobotu počas generálky tanečnej šou Let‘s Dance, ktorá odštartovala na obrazovkách Markízy minulú nedeľu, silné bolesti hlavy, po ktorých odpadol a dostal krvácanie do mozgu. Privolaní záchranári ho okamžite previezli do nemocnice v bratislavskej Petržalke, kde ležal v umelom spánku. Z toho ho už mali lekári podľa najnovších informácií z okolia známeho redaktora prebrať, no Boris je stále vo veľmi vážnom stave. Objavili sa dokonca správy, že po tejto príhode by mal byť ochrnutý na polovicu tela.

Vždy usmiaty markizák dnes "oslavuje" svoje 34. narodeniny, ktoré sú tak jeho najsmutnejšími v živote. Jeho konto na sociálnej sieti od rána zaplavujú srdcervúce narodeninové odkazy s jediným prianím, aby sa Pršo čo najskôr vyzdravel a vrátil medzi svojich kamarátov a do práce, ktorú tak veľmi miluje. A práve tá sa mu zrejme stala osudnou. Boris Pršo žil totiž doslova naplno. Často lietal po svete, robil rozhovory so svetovými hviezdami, objavoval sa v markizáckom Teleráne a spolupracoval ako dramaturg a scenárista na veľkých markizáckych projektoch. Najnovšie pôsobil ako šéfdramaturg a hlavný scenárista Let`s Dance, na ktorú sa už veľmi tešil. Žiaľ, jeho pracovné tempo, ktoré v ostatnej dobe bolo už za hranicami všetkých síl a k tomu dlhodobé neliečené problémy s vysokým tlakom, sa mu stali osudnými. Boris, bojuj, z celého srdca ti držíme palce aj my!