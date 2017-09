Najťažšie a najbolestivejšie chvíle v živote moderátora Kuriľáka: Kvôli TOMUTO musel desať dní mlčať!

Dôvod, prečo sa Kuriľák rozhodol na istý čas stiahnuť z televíznej obrazovky bol ten, že túžil cestovať. Za pár mesiacov navštívil obrovské množstvo krajín z celého sveta. "Bol som na Kube, navštívil som USA, Kanadu, Japonsko, Singapurskú republiku, Indonéziu, Malajziu, Thajsko, Vietnam, Čínu, Južnú Kóreu, ostrov Hawaii a Jáva," prezradil svojim bývalým kolegom Kvetke Horváthovej a Tomášovi Juríčkovi. A práve posledná menovaná destinácia, ostrov Jáva, bola v rámci Dodovej cesty najzaujímavejšia. Rozhodol sa tam totiž absolvovať zvláštny druh meditácie. "My sme sa trošku zľakli, keď si nám poslal správu, že budeš mať desať dní vypnutý mobil, nebudeš na sociálnych sieťach a že si ideš od všetkého oddýchnuť," povedala Kvetka a Dodo okamžite vysvetlil, prečo takúto správu poslal.

"Išiel som na meditáciu, o ktorej som sa dozvedel od kamarátky, ktorá na nej bola. Aj jej známy. Oni mali síce walking meditation, čiže oni chodili a počas toho sleduje človek svoj dych a medituje. Ja som išiel do toho centra, kde je to najprísnejšie. Tam je sitting meditation, takže sedíš v tureckom sede dvanásť hodín denne. O 4:30 ráno bola prvá meditácia, hodinu sa nesmieš pohnúť, otvoriť oči, pohnúť rukou. Nesmieš vyrušovať kašľom, ani zvukmi. Ak ťa niečo svrbí, musíš to vydržať. Je to bolestivé. Desať dní sme nemohli rozprávať, boli sme bez očného kontaktu s ostatnými. Keď sme jedli, dvakrát denne vegetariánsku strava, tak sme sedeli tak, že sme sa pozerali jeden druhému na chrbát," šokoval Kuriľák. Keď po dlhej dobe konečne prehovoril, vydal zo seba len pazvuk. "Potom som nemal hlas, nevedel som rozprávať niekoľko hodín," dodal.

Na záver svojej návštevy v Teleráne vysvetlil, prečo sa rozhodol absolvovať takýto druh meditácie. "Lebo som vedel, že mi to pomôže. Už keď som sa vydával na cestu, bol som rozhodnutý, že chcem ísť na túto meditáciu. Všetci sme tam boli nešťastní. Rovno nám to povedali. A teraz? Cítim sa šťastný, cítim sa oveľa lepšie. Predtým som uvažoval tak, ako každý človek. Keď sa stane niečo zlé, tak to človek odmieta. Človek sa musí naučiť prijímať bolesť," zakončil svoje rozprávanie.

