Najväčší TRAPAS svadby roka: Záber, ktorý nemal nikto vidieť! Viktor, nehanbíš sa?

Adela Vinczeová (36) a Viktor Vincze (26) to už majú úspešne za sebou. Svadba v luxusnom kaštieli v Tomášove za účasti stovky pozvaných hostí trvala do skorých ranných hodín. A ženíchovi ani len vo sne nenapadlo, čo za trapas sa mu podarí vyrobiť. A môže za to najlepší kamarát jeho čerstvej manželky a zároveň jej exkolega z Fun rádia Matej Sajfa Cifra (37).