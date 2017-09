Najväčšia hanba hneď v prvom kole Let's Dance: Obrovské poníženie, aké tu už dlho nebolo!

Let's Dance. Tanečná šou, ktorá má na Slovensku bohatú históriu. Za 5 ročníkov sa v nej vystriedalo viac ako 50 tanečných párov, ktoré predviedli stovky tancov. Šou, vďaka ktorej vzniklo niekoľko zaujímavých mileneckých a neskôr oficiálnych párov a najmä program, ktorý roky pútal pozornosť tisícok divákov. S touto vizitkou z minulosti sa rozhodli tvorcovia z televízie Markíza, že na obrazovky vrátia populárny program. Po mesiacoch príprav sa vytúžený sen stal skutočnosťou. V nedeľu večer sa všetci dočkali a šou z tanečného parketu bola späť.

Prvé kolo bolo úvodné a do značnej miery rozpačité. Zvyknúť si na seba musia nielen páry medzi sebou, ale aj na hodnotenia porotcov. A to bude zdá sa poriadnym problémom. Ako je už dobrým zvykom, známky od celebritných tanečných rozhodcov bývajú z kola na kolo lepšie a tak je logické, že v prvom kole sú dosť nízke. Väčšinou sú však pridelené za tanec. Výnimočne však dnes najprísnejší rozhodca Ján Ďurovčík udelil najhoršiu známku, čiže 1 bod Tomášovi Yxovi Dohňanskému za niečo, čo len ťažko možno nazvať tancom. Po pódiu sa doslova prechádzal a aj Zuzana Fialová nazvala jeho tanec ako pohyb nákupného košíka, o ktorý sa tanečnice bili. To logicky Ďurovčíkovi nemohlo stačiť, a tak predviedol svoju prísnu tvár a dokonca naznačil, že Yxo sa podľa jeho názoru v šou dlho neudrží. Keď totiž končil svoje hodnotenie, chcel povedať ešte jednu vec a tak si slovo vypýtal vtipným komentárom: "Môžem ešte niečo? Možno už nebude možnosť."

Hudobník si zo svojho slabého hodnotenia každopádne nič nerobil a usmieval sa od ucha k uchu. Zrejme tušil, že jeho výkon predsa len nebude najhorší. A mal pravdu. Absolútnym trapasom totiž skončilo vystúpenie Daniely Hantuchovej. Bývalá tenistka, ktorá mala byť akýmsi želiezkom v ohni, ukázala, že pohybovo jej to ide len na tenisovom kurte. Tanečný parket jej je absolútny cudzí a svedčilo o tom aj hodnotenie. Dokopy 10 bodov a pochopiteľne 1 bod od Ďurovčíka.

Čerešničkou na torte spomedzi trapasov bolo vystúpenie Silvie Lakatošovej, ktorá pri jednom z posledných krokov totiž pred všetkými divákmi spadla. Nuž, ostáva len dúfať, že všetky tanečné výkony budú z kola na kolo lepšie.

