Najväčšie fiasko Let's Dance Daniela Hantuchová: Za kráľovský honorár predviedla toto? Veď je to na vyhadzov!

Už aj v minulých ročníkoch Let’s Dance bolo akýmsi pravidlom, že v každej sérii sa objavil nejaký náš známy športovec alebo športovkyňa. Inak to nemohlo byť ani tentoraz. Keďže krasokorčuliar Jozef Sabovčík pre pracovnú vyťaženosť odmietol a rovnako sa nedohodla televízia ani s Filipom Šebom, Markíza nakoniec zlanárila svetovú tenistku Danielu Hantuchovú. Od začiatku sa tak o nej hovorilo ako o ťahúňovi celej súťaže a o tom, ako na parkete ohúri nielen postavou, ale aj tanečnými kreáciami.

Ako dôkaz, že Daniela je od samého začiatku pre televíziu hotovým pokladom, slúži fakt, že bývalá športovkyňa si vydupala aj najvyšší honorár. „Daniela si môže privyrobiť až 40-tisíc eur. Za každú časť má totiž 4-tisíc. Ostatní toľko ani zďaleka nemajú,“ dozvedeli sme sa zo zdroja. No to nie je všetko.

Hantuchová mala hviezdne maniere aj v iných veciach. Kým ostatní trénovali v Bratislave, ona trénovala v Ríme, kde za ňou televízia vysielala trénerku Katarínu Jakeš, jej tanečného partnera a ďalších členov markizáckeho štábu. A aby toho nebolo málo, tenistka robila problémy, aj pokiaľ išlo o tanečného partnera. Na poslednú chvíľu jej ho museli meniť, keďže chcela tancovať iba s Erikom Ňarjašom.



Keď v nedeľu odštartoval prvý živý prenos šou, všetci diváci s napätím očakávali, ako ich hviezdna Hantuchová ohúri. No keď vyšla na parket a spravila pár pohybov, ľudia ostali ako obarení. Daniele to vôbec nešlo, nevedela sa hýbať, netriafala sa do rytmu a pri tanečníkovi pôsobila ako totálne drevo. To koniec koncov zhodnotil aj porotca Ján Ďurovčík, ktorý síce vychválil jej dokonalú postavičku, no čo sa tanca týka, povedal jej to na rovinu.



„Ja ti teda naložím. Nebolo to dobré. V podstate bolo všetko zlé. Také dokonalé telo... Boli tam rytmické nedostatky, nožičky len tak ako keby za tebou, len sem-tam, len tak išli, výraz bol nervózny,“ zhodnotil Ďurovčík, ktorý dal tenisovej hviezde iba jeden bod. Jej výkon však poriadne nahneval kompetentných v Markíze. „V Záhorskej Bystrici dosť zúria. Za taký rozprávkový honorár podala hrozný výkon. Celé to odflákla, to bolo aj na vyhadzov zo súťaže,“ dozvedeli sme sa zo zdroja.

Či sa teda Daniela nakopne ako na kurte, alebo vypadne hneď v ďalšom kole, uvidíme už budúcu nedeľu. ,,Každý týždeň musí byť niektorý tanečný pár posledný. V úvodnej epizóde si posledné miesto vytancovala Daniela s Erikom. Veríme, že ich to namotivuje zabojovať o lepšie umiestnenie o týždeň,“ povedal Michal Borec, riaditeľ PR a marketingu Markízy.