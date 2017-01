Najväčšie módne skvosty a kreácie z Plesu v opere: Hlasujte za kráľovnú večera!

Bývalá riaditeľka súťaže krásy Lucia Hablovičová

Oceňujem kombináciu fraku a šiat. Veľmi pekné, elegantné a iné. Kombinácia materiálov so zamatom je nielen trendy ale aj šik. Perfektný výber doplnkov vrátane cilindra. Dress code dodržaný a vidno, že Lucia sa móde rozumie. Skvelé! Nádherná róba pochádza z dielne návrhára Borisa Hanečku.

Andrea Cocherová

Pekná červeno-čierna kombinácia. Čipka a priehľadnosť je dosť výrazná kombinácia. Je veľmi dobrá voľba, že dáma už nevolila žiaden náhrdelník do dekoltu. Bolo by to príliš prehnané, na hranici gýču. Výborná voľba výrazných náušníc, ktoré výborne korešpondujú s čipkou. Účes aj makeup dokonale zladený. Nádherná róba pochádza z dielne návrhára Borisa Hanečku.

Spisovateľka Tamara Heribanová

Pekne zvolené slovenské motívy so spoločenskou príležitosťou. Aj kroj môže byť moderný a hodiť sa na takúto spoločenskú príležitosť. Dlhá sukňa spĺňa všetky kritéria dress codu. Tamara si navyše takéto niečo môže dovoliť a výnimočnosť sa priam od nej očakáva. Pekné a slovenský štýl jej veľmi pristane. Tamara mala na sebe kroj z Očovej od Kataríny Kraskovej.

Moderátorka Danica Kleinová

Krásna dáma, ktorá je dokonalou ukážkou, ako má dáma vyzerať. Pekné šaty jednoduchého strihu, ktoré sú výnimočné práve tým, že sú vyšívané zlatou niťou a zdobené čiernymi kamienkami. V tomto prípade to netreba s doplnkami preháňať, lebo ako som spomenula zdobenia je tam dostatok. Kabelka ladí s tkaním na šatách a decentné náušnice podčiarkujú celkovú dôstojnosť dámy. Veľmi pekné.

Moderátorka Zlatica Puškárová

Krásna zelená, ktorá jej pristane. Zlatica vie, že nepotrebuje veľa. Jednoduchý strih šiat, ktorý je adekvátne prispôsobený jej požehnanému stavu. Romantická kvetinová potlač robí zo šiat výnimočný kúsok. Presne vie, že doplnkov veľa netreba. Pôsobí sviežo a pekne. Vrecká na šatách sú "in" a hodia sa aj na takúto róbu. Nádherná róba pochádza z dielne návrhárky Jany Pištejovej.

Riaditeľka módnej televízie Gabika Drobová

V bielej vyzerá veľmi dobre. Jednoduchý strih šiat s kožušinou je módny, trendový a šik. Zelená je tiež farba, ktorú by mala mať vo svojom šatníku. Výborne sa hodí práve k bielej farbe, ktorá ju skvele oživí a posunie do iných dimenzií. Bola by som ale opatrnejšia s príliš hlbokým výstrihom. Tento typ plesu si myslím je udalosť, kde by mala byť dodržaná určitá konzervatívnosť. Účes aj make up sú výborne zladené s celkovým štýlom.

Elena Kohútiková

Dáma, ktorá tiež vsadila na jednoduchý strih šiat. Zaujímavé ich robí červeno-biela potlač. Vhodná dĺžka rukávov, ako sa na dámu patrí. Pekné zladenie s doplnkami a hladký dekolt, ktorý netreba prezdobovať. Dáma vie, že menej je viac. Je dôležité, aby vynikla nositeľka a nie šaty a doplnky. Príjemné.

Herečka Zuzana Mauréry -moderátorka 17. ročníka Plesu v opere

Krásna farba, nádherný strih šiat, ktoré sú samo o sebe pekné. Výborné ladia so Zuzkou a jej osobnosť skvele vynikla. Červená farba je dostatočne žiarivá a nepotrebuje byť zbytočne preexponovaná. Menej je viac a tu to pravidlo platí dvojnásobne. Skvelý výber decentných doplnkov vrátane účesu a makeu pu. Pre Zuzku je ideálna voľba na spoločenskú príležitosť výčes. Krásne elegantné. Nádherná róba pochádza z dielne návrhárky Jany Kuzmovej.