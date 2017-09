Najväčšie tajomstvo zosnulého zabávača vyplávalo na povrch až na pohrebe: Majster N nezomrel na rakovinu pečene!

Smrť populárneho Majstra N zasiahla celé Slovensko. Pre mnohých ľudí bol tento komik stelesnením ich detstva. Jozef Nodžák dlhé roky zabával a vzdelával prostredníctvom televíznej obrazovky množstvo detí. Aj preto pociťujú v týchto dňoch smútok na duši mnohí ľudia, ktorí ho osobne ani nepoznali. Rozlúčka s legendárnym zabávačom sa konala včera o 14:00 v kostole Sv. Šimona a Júdu v Námestove. Posledné zbohom prišlo dať Majstrovi N takmer dvesto ľudí.

Tí si naňho zaspomínali v tichosti, no niektorí nám aj povedali pár slov. "Moje spomienky sú len veľmi pekné. Bol to obľúbenec triedy, učiteľov aj študentov. Bol vždy veselý, príjemný a nezištný. V jeho spoločnosti bolo vždy kopec zábavy a úsmevu. Stretnutia, ktoré boli pogymnaziálne pred necelými štyrmi rokmi boli rovnako veselé. Nebol len zabávačom na televíznej obrazovke. On sa tak narodil. Tá rola vyplývala z jeho povahy, mal to v sebe," prezradil nám jeho spolužiak z gymnázia Rudolf Piták.

Ako ďalej dodal, Majster N bol verný svojej optimistickej povahe aj v čase, keď už na tom nebol zdravotne najlepšie. "Mal ju celý život, tak ako už na strednej škole. Boli sme spolužiaci. Tak ako vtedy, tak sa choval aj v závere svojho života, kedy už vedel, aká je situácia. Tá situácia nebola ľahká, pretože ochorenie, ktoré mal, patrí k tým najťažším, ktoré je veľmi bolestivé. Jožko to znášal veľmi statočne. Absolútne nedával najavo, že má problém a že ho to bolí. Tešil sa však, ako sa o neho starajú a cvičia s ním. Videl to ešte optimisticky," dodal.

Keď sme sa snažili zistiť bližšie podrobnosti o jeho chorobe, narazili sme na zaujímavé skutočnosti. Napriek tomu, že ešte donedávna sa všade uvádzalo, že Majster N zomrel na rakovinu pečene, nie je to tak. Ako sme sa totiž dozvedeli zo zdroja z nemocničného prostredia, kde zabávač skonal, diagnóza, ktorou trpel, bola rakovina slinivky brušnej, čiže pankreasu.

Viac FOTOGRAFIÍ z pohrebu Majstra N nájdete v NAŠEJ GALÉRII.