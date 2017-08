Najväčšie trápenie legendárneho Majstra N († 71): Na verejnosti sa usmieval, no vo vnútri veľmi trpel!

Tak tomu sa povie skutočne smutný osud... Kedysi ho sledovali so zatajeným dychom státisíce detských aj dospelých divákov, neskôr už iba obiehal druhotriedne akcie, aby si vôbec čo to zarobil. Ku koncu mesiaca mu totiž ostávalo namiesto plnej peňaženky iba nálepka smajlíka, ktorú tam má nalepenú! So svojimi problémami sa nám priznal pred troma rokmi, kedy nám poskytol otvorený rozhovor.

Hoci by sa zdalo, že vďaka svojej dávnej sláve ho čakala staroba v blahobyte, opak bol krutou pravdou. Život v malej petržalskej garsónke a niečo viac ako 220 eur, ktoré nestačili ani na zaplatenie nájomného. „V súčasnosti už poberám od štátu peniaze zadarmo, lebo som v živote dosť urobil, takže si zaslúžim, aby mi aj štát niečo dal. Žijem z podpory, ale to je tak málo peňazí, že je to akurát tak na nájomné a na nejaký chlieb,“ povedal nám vtedy utrápene zabávač.

A preto sa musel obracať a privyrábať si bokom. „Sem-tam si privyrobím nejakú korunku vystúpením. Ľudia sa potrebujú zabaviť a ja robím programy, divočiny, besnoty, čáry-máry, pokusy. Mám tri cédečká a aj rapujem,“ prezradil Nodžák, ktorý napriek ťažkému osudu oveľa viac súcitil s inými. „Nie je mi ľúto seba, aj keby som mal žiť o suchej kôrke, vyžijem, som z Oravy, ale koľko talentov máme na Slovensku a nie je o to záujem.“