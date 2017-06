Najzáhadnejšia smrť v slovenskom šoubiznise: Úmrtie celebritného vizážistu Alexa (†30) dodnes nie je objasnená!

Alex, ako ho všetci na Slovensku poznali, bol dvorným vizážistom mnohých slovenských a českých známych tvárí a podieľal sa aj na veľkých projektoch ako SuperStar, Big Brother, Let´s Dance. Ku jeho klientele patrila napríklad speváčka Dara Rolins, podnikateľka Nora Mojsejová, moderátorka Vera Wisterová, modelka Simona Krainová či Adriana Sklenaříková. Pre mnohých z nich bol aj osobným priateľom. "Ešte tancujem a neprestávam tancovať," to boli heslá, ktorými sa vizážista slovenskej smotánky riadil až do smrti. Komplikácie ho trápili už dlhšie. Dokonca posledný polrok pred smrťou bol vychudnutý na kosť.

Jeho rukám a umeniu veril aj Ivan Tásler, ktorý ho pred natáčaním videoklipu neraz oslovil a nechal si zatrieť tmavé kruhy pod očami odbornou rukou. Daru a Noru Mojsejovú "stajloval" napríklad v zábavnej šou Nákupná horúčka. Alex bol Mojsejovej dvorným vizážistom a spolupracoval s ňou na všetkých jej projektoch vrátane poslednej šou Šéfka.

"Vedela som, že bol v nemocnici. Jeho mamka nám písala, že by sa mohlo stať niečo zlé, tak s tým som vôbec nerátala. Ešte pred dvomi týždňami sme boli spolu. Prišlo to ako blesk z jasného neba a to je na tom najhoršie. To, čo sa stalo, by mi ani vo sne nenapadlo," povedala vtedy šokovaná Mojsejová.

Ani Belohorcová po jeho smrti netušila, čo Alexa zabilo. "Viem, že mal vyčerpaný organizmus. Veľmi veľa pracoval a málo odpočíval. Ale či to bola príčina, naozaj netuším," prezradila pre Blesk.cz bývalá učiteľka sexu.

Čo ho vlastne zabilo?

Celebritný vizážista so zdravotnými komplikáciami bojoval už dlhšie. Pri poslednej, osudnej hospitalizácii mu však v nemocnici nedokázali už pomôcť. Opustili ho všetky sily a v prvú májovú nedeľu približne o desiatej večer podľahol zápalu pľúc. Jeho smrť je však doteraz neobjasnená.

Ďalšou špekuláciou, ktorá mladého Alexa možno zabila, je anorexia alebo bulímia. Alex bol totiž vegetarián a okrem zeleniny takmer nič nejedol. "Bol kosť a koža, už to s chudnutím preháňal," zhodovalo sa takmer celé jeho okolie. Poslednou teóriou je tá najhrozivejšia. V jeho okolí sa totiž pošepkávalo, že príčinou jeho ochorenia bolo AIDS, čo sa však doteraz nikdy nepotvrdilo. Vizážista údajne bojoval s oslabeným imunitným systémom a boli dokonca aj dni, kedy pre veľkú únavu takmer nevychádzal z domu.

Alexove služby využívali aj zahraničné hviezdy ako Natasha Bedingfield či Samantha Fox. S Hromekovým menom sa spája salón krásy Angels by Alex, ktorý ženám plnil sny o nádherných dlhých mihalniciach. Tvárou Alexovho štúdia sa stala Vera Wisterová, ktorú prvý raz líčil ako moderátorku markizáckej hitparády Deka 10.

Užíval si život

Alex sa pohyboval medzi hviezdami a hviezdičkami českej i slovenskej scény. Naše objektívy ho pristihli na jednej SuperStar afterparty v roku 2009, kde to poriadne roztočil. Predviedol veselý tanček a stihol si aj bláznivú figúru s kamarátom Františkom.