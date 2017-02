Nečakané priznanie Nely Pociskovej: S Filipom nespíme v jednej posteli!

Herečka Nela Pocisková (26) príjemne prekvapila všetkých svojich fanúšikov. Prijala totiž pozvanie do markizáckeho Telerána, kde porozprávala nielen o svojich plánoch do budúcnosti, ale dokonca odhalila aj súkromie. Ako priznala, s jej snúbencom Filipom Tůmom (38) nespia v jednej posteli! Ako je to možné?