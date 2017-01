Nela Pocisková takáto rozzúrená ešte nikdy nebola: Zneužili môjho syna Hektora!

Nela Pocisková a Filip Tůma sa minulý rok v júni stali rodičmi ich prvorodeného synčeka Hektora. Ako správni rodičia si svoje dieťatko poriadne chránia a nikto okrem najbližšej rodiny a blízkych priateľov ho ešte nevidel. Aj pri odchode z nemocnice, keď Nela porodila, dieťatko prepravovali vo vajíčku a dávali si pozor, aby ho nechtiac neukázali.

V decembri sa síce dvojica dala so synčekom nafotiť pre časopis Maminka, no aj tam ho hrdí rodičia ukázali iba zozadu a zboku. Pred pár dňami sa však internetom začala vďaka istému mamičkovskému portálu šíriť informácia, že Nela svoj poklad ukázala.

Z ničoho nič sa totiž na Instagrame objavil profil s menom ,,pociskovanela“, kde svietila Nelina fotka a pod ňou kvantum fotografií malého bábätka, na ktorých bolo vidieť buď iba ručičky a cumlík v ústach, alebo len nôžky a plienku.

Fotky boli bez popisu, no s množstvom srdiečok. A hoci bolo hneď jasné, že ide o falošný profil, spomínaný portál sa toho chytil a prezentoval to ako informáciu, že Pocisková takto začala zverejňovať zábery synčeka. Keď sa to samotná Nela dozvedela, takmer vyskočila z kože.

„Toto už naozaj vyzerá úplne ako hardcore... Nie je to môj profil, nemám žiadny profil na Instagrame, je mi ľúto všetkých mojich známych, ktorí ten profil sledujú, a redakcii, ktorá napísala článok o mne, by som odporúčala, aby nezverejňovali informácie, ktoré nemajú potvrdené. Nikto mi nevolal, zrejme najprv treba získať správny kontakt. Nie, toto nie je môj syn! Tej slečne, čo to spravuje, asi musím vybaviť doktora,“ napísala vytočená Pocisková.

Autor tohto falošného profilu sa pravdepodobne poriadne zľakol, keďže spomínaný profil, kde bolo množstvo fotiek nielen známej dvojice, ale aj „falošného“ synčeka, je už zrušený a neaktívny.