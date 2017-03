Nemáte ešte navarenú kapustnicu? Tu je vynikajúci recept od šéfkuchára Jara Žideka!

Vianočná kapustnica

Čo budete potrebovať?

2 ks zemiakov

čierne mleté korenie

3 ks bobkového listu

4 ks nového korenia

rasca

500 g kyslej kapusty

2 hrste sušených húb

250 ml smotany na šľahanie

250 ml kyslej smotany

soľ

Ako na to?

Do vody dáme variť zemiaky, ale neposolíme ju. Pridáme všetky korenia a povaríme ich. Kyslú kapustu spolu s kyslou vodou pridáme k zemiakom, huby (spolu s vodou, v ktorej boli namočené). Premiešame a necháme variť, kým nebude kapusta aj zemiaky mäkké – približne pol hodinu. V tejto pauzičke odporúčame vyložiť si nohy, zobrať do ruky dobrú knihu, nevšímať si, že ešte nie je povysávané a na stromčeku opäť tento rok nesvieti jedno svetielko. Pridáme soľ podľa chuti sladkú smotanu. Smotanu necháme prejsť varom. Úplne nakoniec pridáme kyslú smotanu na zjemnenie a zvýraznenie chuti kapustnice. Už ju nevaríme. Hotovo.

Vianočná rybacia polievka

Čo budete potrebovať?

rozporcované rybie mäso (s kožou), hlava 2 ks, kosti ryby

koreňová zelenina – zeler, mrkva, petržlen – á 1 ks

ocot 1-2 lyžice podľa chuti

cibuľa

bobkový list, nové korenie, celé čierne korenie, soľ

ikry kapra 300 g (pokiaľ nemáme, tak použijeme detskú krupicu 4 lyžice)

Ako na to?

Do studenej vody v hrnci dáme rybacie mäso, bobkový list, nové korenie, celé čierne korenie. Potom pridáme očistenú koreňovú zeleninu a celú cibuľu, trošku okoreníme. Do základu prilejeme trošku octu a pridáme stonky z petržlenu, ktoré polievku krásne navoňajú, pridáme polku cibule v celosti a varíme 18-20 minút. Z polievky vyberieme rybu a koreňovú zeleninu, mäso z ryby oddelíme od kostí. Varenú zeleninu nahrubo nastrúhame a dáme naspäť do polievky. V rozpálenom hrnci roztopíme trochu masla, pridáme nastrúhanú surovú mrkvu, osmažíme. Pridáme zvyšok čistého surového mäsa z ryby (bez kostí!) nakrájané na menšie kúsky a pokiaľ máme, tak ikry. Pridáme k mrkve, osolíme, okoreníme a restujeme. Túto zmes pridáme do polievky a osolíme, okoreníme podľa chuti. Pokiaľ nemáme ikry tak na panvicu nasypeme krupicu a opražíme ju nasucho do zlatista. Potom ju postupne primiešame do polievky. Nakoniec pridáme uvarené rybacie mäso a nakrájanú petržlenovú vňať a necháme zovrieť.

Vianočka

Čo budete potrebovať?

polohrubá múka – 500 g

droždie – 42 g

kryštálový cukor – 100 g

vanilkový cukor podľa chuti

soľ – ½ lyžičky

citrónová kôra z 1 citróna

žĺtka – 3 ks

muškátový oriešok štipka

tuk maslo alebo Hera – 150 g

rum, mlieko – ¼ l

hrozienka – 60 g ~ mandle do cesta – 30 g

mandle lupienky na posypanie – 30 g

bielko na potretie, vajce – 1 ks rozmiešané s mliekom na potretie

práškový cukor na posypanie

Ako na to?

V miske rozpučíme lyžicou droždie s trochou cukru a pridáme do misy s múkou. Pristrúhame citrónovú kôru, muškátový oriešok a pridáme žĺtka, rum, tuk alebo maslo a ostatné suroviny, riedime mliekom po častiach. Cesto na vianočku musí byť trošku hustejšie. Primiesime hrozienka a mandle, potom necháme vykysnúť. Vykysnuté cesto položíme na pomúčenú dosku a rozdelíme ho na 9 rovnakých kúskov. Spravíme z nich šúľky a začneme splietať vianočku, najskôr zo 4 šúľkov od stredu, začneme krajným (4), preložíme ho cez vedľajší (3), (2) cez (3), a (1) preložíme pod (4), tento postup opakujeme z oboch strán. Na pletenci urobíme hranou dlane jamku, potrieme bielkom. Spojíme ďalšie 3 šúľky a spletieme do vrkoča a položíme na pletenec zo 4 šúľkov. Zvyšné 2 šúľky zmotáme do vrkoča a položíme na vrch vianočky. Necháme na plechu na papieri na pečenie ešte vykysnúť. Potrieme zmesou vajca s mliekom, ozdobíme mandľami a zafixujeme špajľami od vrchu. Dáme do rúry, pečieme 10 minút na 190°C, potom stíšime a pečieme ďalších 45 minút. Na záver posypeme práškovým cukrom.