Nemiestny fór moderátorky Vinczeovej počas prvého prenosu Let`s Dance: Adela, toto si naozaj prehnala!

Prvý waltz večera predviedla niekdajšia víťazka SuperStar Emma Drobná so svojím tanečným partnerom Filipom Buranským, ktorí sa počas prvého kola Let`s Dance predstavili hneď po hercovi Vladovi Kobielskom. Emma už pred prenosom avizovala na sociálnej sieti, že jej nacvičovanie zdvíhačiek si vyžiadalo svoju daň a zverejnila fotografiu svojej ruky posiatej modrinami. Tento fakt neunikol ani moderátorke Adele Vinczeovej, ktorá sa krátko po tanečnom čísle Emmy opýtala, ako to teda s tými modrinami je.

"Ukáž ruku, toto čo tie modriny, Emma, Filip?" opýtala sa Adela Emmy Drobnej, ktorá mala na ľavej ruke obrovskú modrinu. "To je trošku násilie, ale keď ja ho tak milujem, že mne to vlastne nevadí," reagovala pohotovo speváčka. "Áno, to je pekný základ pre vzťah medzi mužom a ženou. Dávaš pekný príklad mnohým, čo nás sledujú doma, ďakujeme. Takže Filip ťa chcel asi odšťaviť.." povedala Adela, ktorá si následne začala uťahovať z Filipa, ktorý má len 18 rokov. Adela, túto poznámku si si naozaj mohla odpustiť...