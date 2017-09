Nepodarilo sa mu to s Panelákom, ide to vyskúšať do Markízy: Kraus sa chytá slamky, ide vzkriesiť Susedov!

Podľa informácií, ktoré priniesol portál mediaboom.sk, si to Kraus namieril po skončení Paneláka do televízie Markíza, kde kedysi hviezdil s reláciami Uragán a Hurikán a najmä so seriálom Susedia. A práve tento projekt je dôvodom, ktorý Krausa do Záhorskej Bystrice opäť pritiahol. V týchto dňoch totiž pracuje na oživení tohto úspešného seriálu.

„Televízia Markíza pripravuje návrat legendárneho seriálu Susedia na svoje obrazovky v pôvodnej hereckej zostave. Vysielanie sa plánuje na rok 2018,“ potvrdil nám Michal Borec, riaditeľ PR a marketingu Markízy. Či bude tento návrat skutočne úspešný, ukáže len čas.