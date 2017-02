Nevídaná markizácka šou Baby Boom rozcíti celé Slovensko: Pripravte sa na pôrody v priamom prenose

Ročne sa na Slovensku narodí asi 50-tisíc bábätiek a každé má svoj vlastný jedinečný príbeh, na začiatku ktorého sú rodičia. Prvýkrát na Slovensku ponúkne televízia Markíza divákom jedinečnú možnosť stať sa svedkami zázraku zrodu nového života.

Od utorka 7. februára 2017 budete môcť každý týždeň o 20.30 sledovať dianie od príchodu mamičiek do nemocnice cez ťažké chvíle na „čakačke“ a pôrodnej sále až do momentu, keď bolesť vystrieda nekonečná radosť. Spoznáte rodičovské sny a túžby, ale aj obavy a strach o ich milované bábätko.

Z Veľkej Británie na Slovensko

Originálny formát s pôvodným názvom One Born Every Minute vznikol v roku 2010 vo Veľkej Británii a okamžite si získal televíznych divákov aj odbornú verejnosť. Ešte v rovnakom roku vyhral prestížnu cenu BAFTA (Britská akadémia filmového a televízneho umenia) za najlepšiu realistickú sériu a nasledujúca druhá sezóna získala v roku 2011 nomináciu.

Každý deň je plný zázrakov

Baby Boom zachytáva jedinečný pohľad na počiatok života a tiež neopakovateľné chvíle, ako sa to všetko skutočne deje. Môžete sa tešiť na dramatické, emocionálne a často i vtipné momenty, ktoré súvisia s narodením nového človeka, či už očami budúcich rodičov a ich priateľov, alebo z pohľadu profesionálnej práce nemocničného personálu. Šou sa natáčala počas letných mesiacov v galantskej nemocnici Svet zdravia, kde gynekologicko-pôrodnícke oddelenie vedie primár MUDr. Pavol Ščasný.

Pôrody plné emócií

Tím primára Ščasného privádza na svet dennodenne niekoľko bábätiek, a to všetko s pomocou pôrodných asistentiek, ktoré sú dušou oddelenia. „Celé natáčanie, od prvého momentu až po posledný, bolo pre nás všetkých veľmi emotívne. Myslím, že nikto z tímu nič takéto silné počas pôsobenia v televíznej oblasti nezažil. Veľmi intenzívny moment bol prvý pôrod a ,naše’ prvé bábätko Viktória, ktorá prišla na svet sekciou. No a po našom prvom spontánnom pôrode ostalo v réžii dlhé ticho. Všetci sme potrebovali spracovať silu udalosti, ktorú sme práve zažili. Znie to asi pateticky, ale bolo to tak,“ zhodnotila kreatívna producentka Dominika Jašková.

Tieto príbehy na vás čakajú v 1. epizóde

Jana Bažaličková (administratívna pracovníčka, 39) a Milan Bažalička (zvárač, 43) – Palárikovo

Už spolu majú 14-ročnú dcéru Sašku. Sú manželia 23 rokov, po 14 rokoch čakajú druhé dieťa. Vzhľadom na Janin vek ide o rizikové tehotenstvo. Janu tehotenstvo podľa jej slov vrátilo o 20 rokov naspäť, má pozitívne pocity a teší sa, kým u Milana prevládajú skôr obavy – najmä pre ich už nie najnižší vek. Narodí sa im syn Adam (3 900 gramov/52 cm).

Mária Bilíková (nezamestnaná, 21) – Trenčín

Je bez partnera, pretože im to neklapalo a rozišli sa - pil a bol veľmi žiarlivý. Rozhodla sa pre život slobodnej mamičky. S otcom dieťaťa sa zoznámila v Česku na brigáde, po návrate zistila, že je tehotná. V pôrodnici uviedla, že otec je neznámy. Jej mama Mária (predavačka, 43) tiež žije bez partnera, okrem Márie má ešte ďalšie dve deti. Narodí sa jej syn Matias (2 600 gramov/46 cm).

Bianka Metzner (barmanka, 22) a Lorant Metzner (stavbár, 37) - Veľké Úľany

Zoznámili sa v Galante v bare, kde Bianka pracovala. Lorant tam chodieval každý týždeň, až sa mu jedného dňa zapáčila. Už po roku od prvého stretnutia čakajú dieťa. Bianka musí rodiť sekciou v narkóze, keďže ju trápia zdravotné problémy. Pred dvomi rokmi si nahmatala na hlave hrčku a zistili jej nezhubný kostný nádor s ložiskami v lebke. Narodí sa im dcéra Viktória (3 550 gramov/50 cm).