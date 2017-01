Také peklo Rozboril ešte neriešil: Besnenie alkoholickej matky a jej druha! Malú dcérku dobili tak, že skončila v nemocnici!

Útočisko a pokoj našli až u starej mamy. „Vyrastali sme ako normálna rodina. Zmenilo sa to, keď si mama našla priateľa a odišli sme spolu do domu. Zo začiatku to bolo celkom fajn, kým robili. Potom ale začali obaja piť,“ začína spoveď len 19-ročná Ľubica, ktorá sa spolu s 21-ročnou Katarínou museli stať svojim mladším súrodencom matkami.

„Ani si to už veľmi nepamätám, ale viem, že mama sa rozišla s bývalým priateľom. Našla si tohto a začalo peklo. Začali sa hádky. Mama nás nikdy neudrela, keď sme boli deti. Potom sa to zmenilo. Ja som ušla z domu, lebo sme sa s mamou pobili. Prišla som sem bývať. Bola som tu pár dní a mama ma nahlásila, že som nezvládnuteľné dieťa. Takže som šla do reedukačného centra na tri mesiace. Potom si ma starká prisvojila. Nedokázala som tam bývať, keď som videla, ako sa správala k deťom,“ zaspomínala si na hrozné chvíle najstaršia Katka.

Hoci starším dievčatám sa z chápadiel tyranskej matky a jej druha podarilo ujsť, stále u nich žila malá Livka a Dušan. Ani títo anjelici neunikli brutálnemu týraniu. Dievčatko jedného dňa dostalo takú bitku, že ju do nemocnice musela brať sanitka.

„Livku vlastne dobili. Malá nám napísala esemesku, že pomoc. Malá nám prezradila, čo sa tam deje, že pijú. A za to dostala bitku. Zbili ju po hlave. Dva dni sa sťažovala, že ju hlava bolí, že oči nevie zavrieť a nespala poriadne. Na druhý deň ju šla sestra skontrolovať, či je v poriadku, lebo sa stále sťažovala na bolesti hlavy. Zavolali sanitku a tá ju zaviezla do nemocnice. Bola tam týždeň a pol. Za ten čas som si podala na súd žiadosť o zverenie do opatery,“ povzdychla si so slzami v očiach „náhradná mama“. Úrady však povedali, že dieťa musí ísť po hospitalizácii domov k matke. Livka sa tak po útoku opäť dostala do pekla zvaného rodina.

V ten istý deň sa dráma zopakovala, keď sa staršie sestry dozvedeli, že ich alkoholom potužená matka naháňa dievčatko po dedine a vyhráža sa, že ju zabije. To bolo povestnou poslednou kvapkou. Katka sa ozvala svojmu biologickému otcovi a spoločne dievčatko zachránili a zobrali do útočiska k babke. Katastrofa však prišla až potom. Ťažký život, každodenné stresy a strach o vnúčatá sa podpísali na tom, že babička nečakane zomrela.

Pred smrťou spísala rukou testament, v ktorom svoj byt odkázala 4 vnúčatám. Tie ale, podľa všetkého, prídu o strechu nad hlavou. Podľa advokátky totiž ručne spísaný testament právne neobstojí.