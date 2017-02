Slavo a Štefan v stredu prvýkrát vo finále neuhádli správny vek a ak chceli ísť ďalej, museli využiť bonusy v hodnote 1000 eur. Bonus im bol však nanič, keďže v dnešnom kole definitívne vypadli.

Osudná im bola teda hneď druhá hra. Na druhý deň napriek ambíciám, že potiahnu ešte nejaké to kolo, skončili. ,,Zavaril" im pán Norbert a nakoniec posledná nápoveda - hokejista Róbert Švehla, ktorého vek tipli o rok viac. A šou museli navždy zamávať.

Obaja boli veľmi sklamaní. Bolo to vidieť to hlavne na Štefanovi, no moderátor Vlado Voštinár im poďakoval so slovami: ,,Chlapi, musím vám pogratulovať, pretože tá vaša hra bola úchvatná. Ukázali ste, že vaše znalosti, ale už aj intuícia a odhad sú na najvyššej úrovni." Slavo so Štefanom však nemusia zúfať. Dokopy si odnášajú 19 054 eur a dokázali byť v Uhádni môj vek až 19-krát.