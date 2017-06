Nový jojkársky seriál Pravá tvár odštartoval: Zoznámte sa s hlavnými hrdinami!

Martin Mňahončák

Šimon Salanci – 38-ročný vyšetrovateľ, Markov starší brat žijúci v zahraničí, trochu záhadný, drsniak, macho, veľmi sebavedomý, so silným sexepílom, sukničkár, miluje dobrodružstvo a adrenalín (a svoju motorku, ktorá mu dáva pocit slobody), voči ženám až šovinistický. Nepozerá na to, čo si o ňom myslia iní, stelesnenie mužskosti.

Dáša „Mamba“ Šarközyová

Saša (Alexandra Jacková) – 33-ročná kaderníčka, ktorá sa zamestná u Yvanna s Vikou, veselá kopa, utáraná, zvedavá, ale pracovitá a šikovná, večne dobre naladená a plná energie, ktorú by mohla rozdávať, stará sa o seba, má skvelú postavu. Ruky sa jej pri strihaní hýbu tak rýchlo ako ústa. Jej najväčším bonusom je, že veští z vlasov, čo pritiahne špecifickú klientelu nešťastných paničiek a dám do kaderníctva.

Monika Horváthová

Vika (Viktória Belanová) – 25 rokov, z malého oravského mestečka Jakubovo. Hobby: streľba na strelnici. Anjelsky krásna, veselej povahy, bezprostredná, akčná, plná života a energie, na povrchu krehká, no vnútri drsná. Občas impulzívna, no starostlivá a obetavá. Vyrastala bez otca, žije s prísnou matkou a mladšou sestrou, ktorá bola celé detstvo jej najlepšou priateľkou. Na začiatku chodí s Jurajom, oravským chlapcom v jej veku – je to jej prvý frajer v živote, s ktorým je už dlho.

Juraj Hrčka

Yvann (Ivan Hajden) – 37-ročný kaderník a majiteľ salóna Afrodite, mierne (ale iba trochu) maniodepresívny, občas negatívne naladený, no o pár dní totálne rozšantený extrovertný excentrik. Trochu zmätený muž a smoliar. Má zvláštnu (utajovanú) záľubu. Je to dobrák od kosti. Nemá však podnikateľského ducha, nie je organizačne schopný a dá sa ľahko oklamať, zmanipulovať. Je veľmi citlivý a zraniteľný. Má dominantnú matku (volá ju mamička), ktorú síce miluje, no bojí sa jej.

Marek Geišberg

Marek Salanci – 35-ročný korporátny právnik, šarmantný a charizmatický, bohatý, elegantný, sebavedomý, možno trochu egocentrický, priebojný (niekomu sa môže zdať až arogantný), inteligentný, poriadkumilovný, má svoje pravidlá, starý mládenec, ktorý už žije zabehaný staromládenecký život so svojimi rituálmi. Uháňajú ho zlatokopky, čo ho nebaví a otravuje. Okrem toho, že je to zdanlivo samoľúby korporátny právnik, zadarmo pomáha napríklad obetiam znásilnenia, ktoré si nemôžu dovoliť právnika, robí advokáta neziskovkám.

O čom bude Pravá tvár?

Náhle opustila svoju rodinu a tiež všetko a všetkých, ktorých mala rada. V cudzom meste ju čaká nový život, ale aj bolestivá pravda. V Pravej tvári budete sledovať udalosti a osudy mladej ženy Viky, ktorá sa rozhodla pomstiť svoju sestru. Odišla z malého mestečka na Orave do veľkého sveta Bratislavy, aby našla a vlastnoručne potrestala vinníka.

Výber hercov mali na starosti tvorcovia seriálu – kreatívna producentka Danica Hričová a režisér Braňo Mišík. „Kastingy prebiehali štandardne v televízii JOJ, vytypovali sme si hercov na hlavných predstaviteľov. Hlavný mladý pár stvárňujú Monika Horváthová a Marek Geišberg. K týmto dvom sme dopasovali Martina Mňahončáka, ktorého sme oslovili priamo, presne tak ako ďalších skúsených hercov,“ hovorí producentka Hričová pre JOJ-ku.