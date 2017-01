Nový jojkársky seriál Prázdniny: Zoznámte sa s hlavnými hrdinami!

Bratranci Jano, Zdeno a Laco sú nielen rodina, ale aj najlepší priatelia. Majú spoločné spomienky na skvelé detstvo strávené v dedovej chalupe na Myjave. Možno by zostali dávno zabudnuté, nebyť Zdenovej nečakanej svadby s Klaudiou.

Počas svadobnej oslavy sa bratranci vďaka pár pohárikom preniesli do minulosti a oživili všetky úžasné dobrodružstvá, ktoré tam spolu zažili. Pod vplyvom alkoholu a nostalgie sa dohodli sa, že rovnaké prázdniny plné zážitkov doprajú aj svojim deťom.

Jano Jančich - Ľuboš Kostelný

Jano je učiteľom na 100 %. Podľa jeho teórie treba neustále trénovať mozog aj telo, aby boli v rovnováhe. So svojou manželkou Marikou sú spolu šťastní už 20 rokov, ale pri troch deťoch im trošku chýba súkromie. Pri výchove svojich 3 detí dodržiava pevné pravidlá, na ktoré si zvykli, a svojho otca majú úprimne rady. Počas prázdnin sa presvedčia, že sa vie odviazať a je s ním zábava.

Zdeno Marcínek - Marko Igonda

Futbalista, ktorý mal talent, ale neprebojoval sa až do prvej ligy. Nie je génius, ale má veľké srdce a zmysel pre humor. Vždy sa točilo okolo neho veľa žien, ale oženil sa, až keď spoznal Klaudiu, ktorá bola úplne iná. S ňou však získal aj jej 8-ročnú dcéru Lily, s ktorou sa chce na chalupe skamarátiť.

Laco Lehotský - Tomáš Matonoha

Laco je muzikant, hrá na zábavách, svadbách, ale v minulosti so svojou kapelou vyhral Lýru a stále pomýšľa na hudobný návrat. Vždy ho niekto predbehne a ukradne mu už vymyslenú melódiu. Je pohoďák, so synmi je kamarát a jeho manželstvo s Dášou má erotické iskrenie aj po rokoch.

Marika Jančichová - Zuzana Norisová

Rada spoznáva nové krajiny, a tak sa zamestnala v cestovnej kancelárii. Marika je šťastná, žije pre svoju veľkú rodinu a miluje svojho muža aj s jeho nedostatkami. V tomto stereotype pociťuje, že starne, a tak uvíta, že má konečne počas prázdnin čas na seba a svoje záujmy. Spolu so svojimi „parťáčkami“ Dášou a Klaudiou zistí, že je stále príťažlivá a chytí druhý dych.

Dáša Lehotská - Lucia Siposová

Dáša berie všetko s nadhľadom. Život je dobrodružstvo, treba si ho užiť naplno a k tomu vedie aj svojich synov. So svojím mužom je šťastná, dokáže ju stále rozosmiať a aj v posteli im to stále klape. S manželom sa stavila, že ak vydrží na chalupe s deťmi dva týždne, môže obnoviť garážovú kapelu. A to je pre Laca výzva.

Klaudia Marcínek - Kristína Greppelová

Úzkostlivá slobodná mamina, ktorá žije len pre svoju dcéru Lily. Je náročná, rada zveličuje, do Zdena sa bezhlavo zamilovala a zmenila svoj doterajší život. Lily sa táto zmena nepáči, a tak má Zdeno pred sebou veľkú úlohu, aby si ju získal. Je uznávaná gynekologička a pôrodníčka v nemocnici, kde pracuje s kamarátkou, sestričkou Dášou Lehotskou, ktorá ju zoznámila so Zdenom.