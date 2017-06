Nový párik v slovenskom šoubiznise! Najprv tajný rozvod a teraz nový frajer!

Bývalá superstaristka Lucia Olešová, ktorá sa preslávila nielen spevom, ale aj vzťahmi so známymi mužmi, sa nakoniec usadila v Nemecku. Po ročnej známosti sa tam v roku 2012 vydala za priateľa Ralfa. Láska na celý život to však nebola a Lucia sa ešte v decembri po štyroch rokoch manželstva tajne rozviedla.

"Ja som oficiálne rozvedená od decembra minulého roku a rozídená v podstate už od roku 2015. V Nemecku je to tak, že , keď sa chce človek rozviesť, musí podať ako keby žiadosť o rozvod, potom treba počkať jeden rok, kým príde na rad súdne pojednávanie. Tomu sa hovorí v preklade rozvodový rok a počas tohto roka človek vlastne má čas sa uzrejmiť, či naozaj sa chce rozviesť. je to aj taká ochrana pre obidvoch. Počas toho roka má každý čas si usporiadať život. V Nemecku to funguje takto. ja som teda v podstate rozídená už dva roky," prezradila nám pred časom. Olešová však doma neplače do vankúša. Jej exmanžela totiž nahradil nový muž s menom Hasan. A opäť je to cudzinec. Veríme, že tentokrát to blondínke už vyjde.