Obrovská hanba v Búrlivom víne! Prečo museli herca až takto strápniť?

Herec Vladimír Kobielský prišiel do deja Búrlivého ako rozprávkovo bohatý podnikateľ Karol Kramer, ktorý mal na krku i vraždu a obýval luxusný kaštieľ. Bol nekompromisný, namyslený, sebecký a svoju manželku, ktorú hrala herečka Ivana Kuxová, psychicky týral. No postupom času sa z neho stal úplne iný človek. Zaľúbil sa do sestričky Diany (Petra Vajdová), ktorú si úvodom poslednej série vzal za ženu.

Karol tak začal pracovať vo vinárstve, no peniaze mu z účtu stále nezmizli. Aj preto v poslednej časti uvažoval o nasťahovaní sa naspäť do kedysi jeho kaštieľa. A práve vtedy to prišlo. Kobielsky nahodený v elegantnom obleku sedí na koženom gauči a namiesto slušných topánok má na sebe gumené ,,kroksy".

A síce sa z Karola stal umiernený človek, ktorý už prestal až tak bažiť za peniazmi a mocou, tvorcovia si tento prešľap mohli odpustiť. ,,Kroksy" k obleku totiž vyzerajú naozaj komicky, ba priam až trápne.