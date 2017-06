Obrovská hanba pre bývalého víťaza Farmy: Pre dlhy dostal zákaz vstupu na kúpalisko!

Bratislavčan Tomáš vyhral pred dvomi rokmi markizácku súťaž Farma a odniesol si rozprávkovú výhru v hodnote 50.000 eur. Podľa dostupných informácií si vtedy kúpil podnik v centre hlavného mesta.

Hoci všetko nasvedčovalo tomu, že si Tomáš žije nad pomery, opak je zdá sa pravdou. Začal to pociťovať aj na vlastnej koži, keď ho ochrankách odmietol pustiť na známe kúpalisko na Zlatých Pieskoch. ,,Ten pocit, keď ti biletár povie, že ťa nepustí tam, kde si vyrastal a on došiel pred rokom!," posťažoval sa Mayer na sociálnej sieti.

,,Vnesiem do toho statusu trocha svetla. Zakázal som to ja osobne. A dôvod? Keby si Tommero nerobil nepriateľov nevyplácaním faktúr za odrobenú prácu, tak toto sa nemuselo stať. Nebudem písať koľko atď. To vie on. Nebudem písať o výsmechu, že on to nezaplatí a že on nemusí, nekomunikuje. Takže som usúdil, že keď nemá na zaplatenie dlhu, tak mu ušetrím peniaze, ktoré by minul a môže tak posunúť dlh o niečo nižšie. Nečakám, že ho budete obhajovať a kajať. To skôr mňa, ako to na Slovensku chodí," reagoval jeden pán na sťažnosť Tomáša. ,,A nie som jediný komu dlžíš! Bratislava je malá, ľudia sa rozprávajú!," dodal k celému konfliktu. Podľa všetkého sa napokon obaja dohodli.