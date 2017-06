Obrovské zmeny v Markíze! Do Záhorskej sa vracia TENTO muž! Čo teraz čaká televíziu?

Tatiana Tóthová končí v Markíze po vyše štyroch rokoch. ,,Dnes som posledný deň v Markíze. Práca v televízii je úžasná, dáva neuveriteľný priestor pre kreativitu. Som veľmi vďačná, že som mala možnosť stráviť tu posledné roky. Ale zároveň je táto práca nesmierne vyčerpávajúca a po viac než desiatich rokoch medzi šoubiznisom a politikou si potrebujem trocha vydýchnuť a poriadne sa vyspať. Ďakujem všetkým, s ktorými som mala možnosť pracovať. Veľa som sa od vás naučila a nesmierne si to vážim," reagovala na svoj odchod Tóthová.

A hoci vyšli v piatok informácie, že na jej poste ju má vystriedať Michal Borec, ktorý bol do októbra 2015 riaditeľ Centra marketingu, všetko je nakoniec inak. ,,Do spoločnosti Markíza – Slovakia dnes nastúpil na novú pozíciu riaditeľa PR a Marketingu pán Michal. Michal bude so svojim tímom zodpovedať primárne za komunikačnú a marketingovú stratégiu firmy, viesť PR & Marketing tím, portál markiza.sk a bude naďalej členom Správnej rady Nadácie Markíza a bude podliehať generálnemu riaditeľovi spoločnosti. „Michal sa k nám po pauze, počas ktorej s nami spolupracoval externe, vracia späť. Máme z toho radosť a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu“, uviedol generálny riaditeľ skupiny Markíza Matthias Settele," píše sa v oficiálnej tlačovej správe Markízy.

Michal Borec sa okrem toho venuje aj iným aktivitám. Pracuje v PR oblasti pre známeho telefónneho operátora, luxusnú kozmetickú firmu a dokonca spolupracuje aj s našimi viacerými celebritami. Po jeho príchode je však viac než jasné, že celý doterajší marketing prejde komplexnou revitalizáciou a televízii vdýchne určite nové nápady a sviežosť. ,,Veľmi sa teším na návrat do televízie, na všetky projekty a skvelých kolegov," povedal nám Michal Borec.