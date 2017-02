Obrovský podraz na známeho markizáka: Nový flek v Počasí mal takmer istý, no potom ho nechutne vyšachovali!

Sympatického mladého reportéra Kamila Konkoľa (29) diváci Markízy poznajú z Telerána a rovnako aj z Magazínu SuperStar, ktorý chvíľu moderoval. No nedávno sa mu naskytla lukratívna ponuka, ktorá sa rozhodne neodmieta. Možnosť zúčastniť sa na kastingu na nového rosničiara do Počasia za Lenku Vavrinčíkovú (29) a konečne sa kariérne posunúť ďalej. A hoci to už vyzeralo, že nový flek má v suchu, prišla poriadne studená sprcha.