Obrovský šok! Janko Kroner sa pohádal so sestrou a opäť skončil na psychiatrii! Jeho stav je vážny, takto zle na tom ešte nikdy nebol!

Ján Kroner bojuje s démonmi už viac ako sedem rokov. A hoci jeho rodina pevne dúfala, že zo začiatku sa psychicky zrútil iba z prepracovania, všetci sa mýlili. Najprv sa mu snažila pomôcť manželka Lenka Košická. No keďže to začalo byť s hercom čoraz vážnejšie a spustil sa kolotoč hospitalizácií na psychiatrii, herečka sa s ním rozviedla. Hlavne preto, aby chránila ich spoločnú dcérku Paulínku.

Pod ochranné krídla si ho teda zobrala jeho sestra Janka. Umelec sa nasťahoval do jej bytu v Považskej Bystrici. No aj tento pobyt sa neustále striedal s hospitalizáciami na psychiatrii a zakaždým bol na tom Kroner len a len horšie. Svetielko nádeje pre jeho fanúšikov prišlo minulý rok, keď prijal pozvanie do jojkárskeho Inkognita. Tam zavítal ako tajný hosť. Všetci však videli, že sa trápi a kamery mu nerobia dobre. Potom sa už nikde inde neobjavil a opäť sa utiahol k sestre.

Podľa najnovších informácií týždenníka Rytmus života mal však nedávno s Janou veľký konflikt, po ktorom putoval na psychiatriu v Kežmarku. Z nemocnice sa však k sestre už nevrátil. Podľa ich informácií si ho mal ešte počas prázdnin vyzdvihnúť syn Jakub, ktorý si ho nasťahoval do bytu v Bratislave. V tom čase ho aj náš fotograf nafotil na prechádzke na Devíne s prvou manželkou Adrianou Kronerovou.

Ako uvádzajú ďalej, hercov stav sa však nijako nezlepšil. Ako píše spomínaný týždenník, Kroner má byť teraz opäť hospitalizovaný na psychiatrii. Že je to s hercom naozaj veľmi vážne, napovedá aj fakt, že už štyri roky nevidel svoju dcéru Paulínku. Dnes už má 15 rokov a okolnosti začína čoraz viac chápať. Ako tvrdí zdroj v týždenníku, Paulína sa s otcom snažila viackrát spojiť, no on na jej telefonáty ani SMS nereaguje.

Za tie roky jej vraj neposlal ani jeden darček či už k narodeninám, alebo na Vianoce. Herec tak zo svojho života postupne odsúva všetkých blízkych. Osud sa s Kronerom zahráva čoraz krutejšie. Ako totiž dodal zdroj, Janko už mal na všetko úplne rezignovať. Kontaktovali sme aj jeho syna Jakuba, no na naše otázky nereagoval.