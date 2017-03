Odborník na zdravú výživu Igor Bukovský radí pred Vianocami: Recept na zdravú kapustnicu a nekalorický zemiakový šalát

Vianoce, štedrovečerný stôl a plno jedla. Čo sa vám vybaví pri tomto spojení?

Pre mňa Vianoce neznamenajú, že musím byť obložený jedlom, toto neznášam oveľa viac ako nejakú komercionalizáciu Vianoc. Nie je to len o jedle, ale o tom, že druhým niečo kúpime, obdarujeme a prežijeme tie najkrajšie sviatky s niekým.

Existuje pre vás jedlo, ktoré sa vám spája čisto s Vianocami?

Mne je jedno, či budem jesť hrianky s avokádom, alebo so špenátom, či cestoviny s paradajkovou omáčkou a parmezánom. Pre mňa pôžitok a zážitok z Vianoc nie je o tom, aby som mal veľa jedla, koláčov a zákuskov a majonézový šalát.

Čo potom večeriate počas štedrej večere?

Budem večerať kapustnicu, v ktorej nikdy nie je vyvarené údené mäso. Je to kapustnica, ktorú by sme možno dnes nazvali, že je chudobná alebo striedma. Je v nej všetko, no nedávame do nej klobásu. Milujem, keď je horúca, že ju ledva môžem zjesť a postupne mi chladne, až je akurát.

K druhému chodu sa už potom nedostanem, lebo si jej toľko naberiem. Potom si dám už len orechový kysnutý závin ako dezert. Z duše nemám rád krémové plnky a zákusky, u mňa je to o sušených sušienkach a o orechovom koláči.

Odporúčate nejaké zdravé ozvláštnenie kapustnice pre našich čitateľov?

Odporúčam namiesto mäsa a klobásy dať do kapustnice údené tofu, alebo nech do nej dajú niečo, čo je chuťovo výrazne iné. Napríklad veľa húb.

Čo si myslíte o tradičnom majonézovom šaláte, ktorý je u Slovákov taký populárny?

Rád by som ľuďom povedal, že existuje aj lepšia alternatíva. Ja by som im odporučil vec, ktorú sme vymysleli v našej knihe. Je to náš originálny nápad. Omega majonéza.

Prezradíte, ako sa dá pripraviť?

V základnej verzii sa pripravuje tak, že použijete biely 0 % grécky jogurt, doň sa pridáva na studeno lisovaný ľanový olej, potom nejaké bylinky, ktoré vám chutia, soľ, trošku medu alebo cukru a trochu citrónovej šťavy, podľa toho, ako potrebujete chute vyvážiť. To je základná receptúra. Môžete si ju pripraviť aj na žlto tým, že pridáte kurkumu, alebo do červena, keď tam pridáte cviklovú šťavu, alebo do zelena, keď tam pridáte tekvicový olej namiesto ľanového.

Máte trik, ako sa vyvarovať prejedaniu?

Ak si ľudia z jedla spravia ústrednú tyč, okolo ktorej sa celé Vianoce tancuje, tak žiaden môj trik na to pasovať nebude. Treba si uvedomiť, že Vianoce sú sviatok duchovný. Keď sa vrhneme iba na jedlo, odkrvíme si mozog a potom sú z nás ťažko tráviaci tučniaci. Bedákať potom nad tým, že je nám zle a ťažko, sa mi zdá zbytočné ako silvestrovská zábava.

Ľudia, ktorí cez Vianoce nepriberú, sú tí, ktorí do pečiva dajú iba dve tretiny cukru, použijú inú múku alebo zvolia omega majonézu. Ľudia, ktorí nepriberú cez sviatky, sa aj rozprávajú, idú sa prejsť a nesedia len pri jedle. Keď vám je ťažko, treba sa ísť prejsť, vyvetrať alebo dať si niečo proti kyslosti, napríklad trocha mandlí, alebo sa ísť sánkovať či guľovať. Jednoducho sa treba odpojiť od jedla.

Kde je teda problém, čo sa týka priberania cez sviatky?

Ľudia si myslia, že čo sa týka hmotnosti, môžu za to Vianoce. Problémom je, že cez Vianoce sa jedenie len naštartuje. Aj keby ste celé týž-dne len jedli, tak 4 kg čistého tuku by ste pribrali iba vtedy, keby ste boli na nejakej smotanovej alebo zmrzlinovej infúzii.

Problém s vianočným týždňom je, že vlastne jedlo, ktoré za toto obdobie začnete jesť, obsahuje veľa mastného a sladkého a jedlo vás chemicky naprogramuje na to, že sa veľmi ťažko potom zastavíte. Veľmi ťažko sa to potom brzdí a ťažko sa chudne aj do šiat na ples a ťažko sa končí s prejedaním. Pre mnohých ľudí sa toto všetko končí až veľkonočným pôstom.

A niečo na záver?

Jedzte a pite, koľko chcete, najedzte sa, koľko, sa do vás zmestí, jedzte aj tie najhoršie veci, ktoré viete, že vám neprospievajú, ale myslite aj na to, že aj váš lekár má Vianoce.