ONLINE Posledná rozlúčka s legendárnou Gruberovou († 83): Uctil si ju aj prezident!

12.10 Teraz si herečku pripomínajú zábermi z filmov, v ktorých účinkovala. Do zostrihu hrá Frank Sinatra My Way.

12.07 Mikrofónu sa zhostila Milka Vášáryová. Spomína na posledný telefonát spred pár týždňov. „Smiala si sa tak, ako voľakedy. Bola to len chvíľka, ale bola som veľmi šťastná, že sa to stalo. Vždy si prežiarila svojím šarmom a príťažlivým hlasom všetky priestory, do ktorých si prišla. Obdivovala som tvoj zmysel pre humor. Obdivovala som tvoju radosť zo života."

12.02 Reční Dušan Jamrich. „Zdenka, mala si taký zvyk. Tesne pred predstavením, išla si sa na javisko nadýchať vône divadla. Kto jej podľahne, už jej neodolá. Pre mňa je divadlo stánok - povedala si." Rozlúčil sa slovami: Dobrú noc, slniečko.

11.59 Premietajú ďalšie významné úlohy Gruberovej na doskách SND.

11.53 Pri mikrofóne stojí teatrológ Karol Mišovic.

11.52 Kronerová sa pod ťarchou spomienok rozplakala. Gruberovú považuje za svoju inšpiráciu.

11.44 Spomínanie pokračuje. Prítomným sa prihovorí Zuzana Kronerová, ktorá bola s Gruberovou veľmi blízka priateľka. Prítomným rozpovedala príhodu, keď Zdena trávila voľný čas u nich na chate. „Zabávali sme sa a smiali a ty si, Zdenka, nebola ani o deň staršia odo mňa. Boli sme rovnocenné partnerky. Ale len vďaka tebe," prezradila Zuzana, ktorá sa so Zdenkou navzájom oslovovali milionárky. „Po rokoch sa tvoj syn Tomáš, už vyštudovaný pán inžinier, rozhodol ísť na umeleckú dráhu. Žiaľ, tvoj syn nemohol uskutočniť svoje vízie. Tragická nehoda nám ho navždy vzala. Ostala po ňom aspoň kniha básní. Sú nádherné."

11.39 Znejú biblické piesne, keďže Zdenka milovala operu.

11.37 „Spolu s tebou sa divák smial alebo plakal. Nenávidel, ľúbil. Vedela si, že ťa obdivujeme - tvoju múdrosť, krásu, šarm, zvonivý smiech a predsa si sa nikdy nad nikým nepovyšovala. Práve naopak," povedal František Kovár.

11.34 Reční Božidara Turzonovová. Spomína na svoju kamarátku. Má problém udržať slzy. „Zostaneš pre mňa noblesnou ženou. Si hore so svojím milovaným synom Tomáškom."

11.28 Príhovor generálneho riaditeľa RTVS Václava Miku. „Som smutný, že v krátkom časovom odstupe opäť stojím na tomto mieste, ktoré je symbolom rozlúčky. V smrti sme si všetci rovní a proti jej zákonom bezmocní."

11.23 Video blok postáv, ktoré stvárnila.

11.19 K mikrofónu sa dostal riaditeľ Činohry SND Roman Polák. „Vytvárať silné zážitky pre divákov - to je poslanie herectva. To je život herca. Pani Gruberová vytvorila množstvo divadelných postáv."

11.18 Slovami Česť vašej pamiatke sa lúči generálny riaditeľ.

11.10 Príhovor stále trvá. S umelkyňou sa prišlo rozlúčiť množstvo kolegov. Stoja popri jej truhle a v tichosti počúvajú. „Na javisku Činohry SND stvárnila deväť desiatok postáv. Ako herečka považovala za veľkú česť byť členkou SND. Súčasťou národnej kultúry. Po necelých 45. rokoch pôsobenia prišiel čas, keď jemná a noblesná dáma, umelkyňa s ušľachtilým srdcom, z vlastného rozhodnutia odišla. Stalo sa tak po nešťastí, keď ich navždy opustil ich jediný syn. S tým sa nikdy celkom nevyrovnala."

11.05 Prítomným sa ako prvý prihovára generálny riaditeľ SND Marián Chudovský. „S veľkým zármutkom si plním túto povinnosť. Prišli sme odprevadiť našu vzácnu kolegyňu, pani Zdenku Gruberovú," povedal na divadelných doskách Chudovský, ktorý v príhovore zrekapituloval jej život a začiatky.

11.00 Začína sa rozlúčka v Slovenskom národnom divadle. „Pozitívne myslenie som nemusela hľadať v učebniciach. Narodila som sa s ním. Ak sa niekto nevie radovať, že lastovičky sa zase vrátil, mal by sa nad sebou zamyslieť," odznelo v herečkinom príhovore. „Je úžasné, že mi dal Pán Boh talent. Je to fantastický pocit - stáť na javisku, hrať dobrú rolu v dobrej inscenácii. Hrať život iného človeka."

10.59 Posledné zbohom prišiel dať Gruberovej aj Štefan Kvietik.

10.57 Herečku si uctil aj náš prezident Andrej Kiska. Poslal jej kyticu kvetov.

10.55 Posledná rozlúčka s Gruberovou sa začína presne o 11.00 v historickej budove Slovenského národného divadla, kde sa pol hodinu pred začiatkom začali zhromažďovať jej blízki priatelia a fanúšikovia.

Zosnulá herečka sa dlhé roky utápala v žiali. Po smrti jediného milovaného syna Tomáša († 27) zanevrela na divadlo a na verejnosti sa takmer neukazovala. Pred sviatkami si však Zdena Gruberová zlomila nohu, skončila v nemocnici a všetko malo potom už rýchly priebeh. Dostala zápal pľúc a v 18. januára navždy odišla do hereckého neba.