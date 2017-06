Osobnosti slovenského šoubiznisu si zaspomínali na študentské časy: S kým zo známych tvárí chodili do školy?

Milan Lasica & Emília Vášáryová

Randil so spolužiačkou - oženil sa s jej sestrou

Skvelý herec a glosátor Milan Lasica si vo svojom živote zažil príbeh lásky ako vystrihnutý z telenovely. Na vysokej škole bola jeho spolužiačkou Milka Vášáryová, ktorá v tom čase svojou krásou motala hlavy najžiadanejším mužom. Neobišlo to ani Lasicu, ktorý bol do nej tiež zahľadený.

Istý čas spolu aj randili, ale herec to napokon vzdal. Počas toho, ako sa v škole stretávali, sa spoznal aj s Milkinou sestrou Magdou. V čase, keď sa zoznámili, mal Lasica 20 a Magda len 11 rokov. Pre veľký vekový rozdiel ani jednému z nich nenapadlo, že sa raz vezmú. Magda ho dokonca zdravila veľmi oficiálne: „Dobrý deň, pán Lasica.“

Zlomilo sa to po tom, čo mali obaja za sebou nevydarené manželstvo. Zblížili sa, keď chodila k Lasicovi a Julovi Satinskému na „pokec“ do šatne. Postupom času si začali byť bližší čoraz viac, až sa napokon zosobášili. Ktovie, či by sa vôbec dali dokopy, keby Lasica nechodil do školy s Milkou.

Ondrej Kandráč & Milan Junior Zimnýkoval

Pol roka sa nerozprávali

Bravúrny hudobník Ondrej Kandráč a jeden z najvychytenejších slovenských moderátorov Junior sa zoznámili počas štúdia na filozofickej fakulte v Prešove. Chlapci spolu bývali v internáte, takže rozhodne nemajú núdzu o zábavné historky. Jedna sa však viaže na obdobie, keď sa spolu nerozprávali pol roka!

„Milan v tom čase moderoval v internátnom rozhlasovom štúdiu - známom ako IRŠ. Vysielalo sa po „dráte“ do každej internátnej izby. Raz ma stretol a spýtal sa ma, či nepoznám nejakého šikovného speváka, ktorý by nabral odvahu a prišiel k nim niečo zaspievať, samozrejme, live. No a mne padol do rany môj spolužiak - telocvikár Miro z Dobšinej. Jeho spevácke schopnosti hraničili s hudobným hluchom. (úsmev) Stavil sa však s ostatnými telocvikármi o demižón vína, že bude spievať naživo všetkým vysokoškoláčkam v rádiu. Ak to vyjde - polovica vína je moja a druhá jeho. A vyšlo - Miro zobral aj gitaru, zavýjal v rádiu ako pes na mesiac a Milan Junior bol v šoku, čo za „Pavarottiho“ som mu do rádia poslal. Spieval, respektíve kvílil pesničku Učiteľka tanca od Paľa Hamela. Bohužiaľ, tento hudobný skvost sa nikde nedochoval. Som si istý, že dnes by mal milión lajkov. (úsmev) Milan sa so mnou nerozprával jeden celý semester. Zlomilo sa to až po čase, keď sme ho spolu so spevákom Mirom pozvali do povestnej hokejky na vyprážaný syr a kvalitné destiláty, "dodal.

Marián Čekovský & Igor Timko & Ján Jackuliak

Pozerávali spolu filmy pre dospelých

Trojicu dnes už známych a úspešných mužov v minulosti spojilo košické konzervatórium, keď všetci traja vo svojej brandži ešte len začínali. Hudobníci Igor a Marián boli podľa ich slov už v tých časoch poriadne čísla a dokonca sa im podarilo „pokaziť“ svojho kamaráta Jackuliaka.

Keď prišiel na strednú školu, bolo to nevinné chlapča v slušnom oblečení a s vyberaným správaním. No pod vplyvom svojich spolužiakov sa zmenil na „depešáka“, ktorý mal v jednej ruke cigaretu a v druhej pivo. Zaujímavosťou je, že spolu s ďalšími spolužiakmi sa stretávali v byte, kde sa hocikedy zabávali aj do rána. Spolu u Timka pozerávali aj filmy pre dospelých.