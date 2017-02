Herecké esá z Profesionálov prehovorili o obľúbenom seriáli: Fanúšikovia by mali zbystriť!

Hudák a Kassai kedysi bok po boku hviezdili v obľúbených Profesionáloch. Moderátora Voštinára preto zaujímalo, či si ešte niekedy pred kamerami oblečú zelené uniformy a diváci sa dočkajú ďalších častí. „Joooj, to sa ešte načakáš,“ smutne reagoval Csongor.

„Profesionáli po päťdesiatich rokoch, to by šlo, nie?“ pripojil sa Hudák. „Myslím však, že jeden do partie by bol určite vhod a týmto ho chcem pozdraviť, mám na mysli Miňa Demoviča (pozn. red. Janko Kroner). Ak nás teraz pozerá, určite profesionálovskú partiu cíti a všetci ho tu pozdravujeme,“ zamával Vlado do kamery.