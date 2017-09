Otvorená spoveď markizáckej hviezdičky: Vzťah na pracovisku? Žiadny problém!

Katka sa so svojím manželom Václavom zoznámila pri práci v konkurenčnej televízii. Verí na vzťah na pracovisku? „Myslím, že to je ideálny vzťah. Predtým som mala vzťahy s mužmi, ktorí nevedeli veľa o práci v médiách. Bolo náročné odpovedať na otázku: Prečo si bola tak dlho v práci? Vo vzťahu s mojím mužom takéto vysvetľovanie odpadlo. Je kameraman, nežiarli, lebo v tejto práci sa nedá žiarliť. Musíte byť v kontakte s ľuďmi, chodiť na stretnutia,“ prezradila. O tom, či by dokázala mať dieťa ešte pred svadbou, ako aj o náročnosti práce rosničky sa dočítate v Báječnej Žene číslo 36!