Otvorená spoveď plná bolesti: Táto žena pomohla Márii Demitrovej prekonať jej tragédiu!

Smútenie. To je hlavná náplň činnosti občianskeho združenia Kolobeh života, ktorý založila Jana Pitková. Sympatická Prešovčanka, ktorá počas tragickej nehody prišla o oboch rodičov, sestru a trojročné dieťa. Práve rodinné nešťastie bola spúšťačom toho, prečo sa rozhodla pomáhať ľuďom s podobným osudom, aký má ona.

Pri zakladaní občianskeho združenia však nebola sama. Pomocnú ruku jej podala Liga za duševné zdravie a predovšetkým vdova po Paľovi Demitrovi († 36), Majka. V tej našla veľkú oporu a inšpiráciu. "Majka prišla o svojho manžela, obľúbeného hokejistu, bola najznámejšou vdovou. Akoby národnou. Aj preto mala jednu z najťažších úloh, lebo smútiť pri tom, ako na teba upiera zrak celý národ, je veľmi ťažké. Po prečítaní rozhovoru s ňou som pochopila, že ona je ten človek a že jej netreba nič vysvetľovať," povedala otvorene Janka, ktorá prednedávnom za svoju činnosť získala ocenenie Slovenka roka v kategórii Charita.

Ako nám pred dvomi týždňami prezradila samotná Mária Demitrová, v Kolobehu života plní celkom inú funkciu, ako Janka. "Ja mám na starosti zháňanie financií a propagovať združenie, ako sa len dá, pretože tieto charitatívne záležitosti sú o tom, že ich treba zviditeľniť. Sme v tom len my dve plus Janka do toho zapojila aj svoje dcéry ako animátorky pre deti. Robí s nimi rôzne terapeutické veci. Ja som sa na základe toho vrhla na štúdium psychológie, pretože to všetko súvisí jedno s druhým. Sú to veľmi ťažké prípady," povedala Majka, ktorej prácu si Janka Pitková nesmierne váži.

Som jej nesmierne vďačná za podporu a spoluprácu, rovnako ako Lige za duševné zdravie na čele s Martinom Knutom a ďalším mojim drahým kolegom a kolegyniam ako je Aďka Tóthová, pilier našich táborov, Janka Makarová, mladá vdova, ktorá spravuje facebookovú svojpomocnú skupinu, Inga Demčáková, ktorá pomáha pri zháňaní financií, Valika Furješová, ktorá zabezpečuje dramatodivadelné dielne a celá naša kolobehová rodina," dodala na záver.