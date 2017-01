Otvorený rozhovor s manželom Zdeny Gruberovej († 83): Aké bolo jej posledné želanie?

Ako Ľudovít hneď na začiatku rozhovoru priznal, spolu s manželkou sa našli. Obaja totiž milovali zvieratá, ale aj hudbu. A ako sa vlastne spoznali? „Tak to je dlhá história! Poznal som sa s Evou Krížikovou, cez ktorú som sa zoznámil so Zdenou. Bolo to v kaviarni Luxor. Nesmierne silné pre mňa bolo, keď hrala s Karolom Machatom Rómea a Júliu. Tá dvojica hlasov človeka tak zobrala! Keď som si uvedomil, čo dokážu, hovoriť tak krásne po slovensky. Bol to taký moment, ktorý človeka strhne. Poznáte to, tiež ste asi niekedy stratili hlavu, je jeno, či vďaka tomu, že počujete hudbu, pozriete na obraz, alebo počujete niekoho recitovať alebo hrať," prezradil herečkin manžel, ktorý sa ďalej netajil tým, že v kuchyni bol pánom on. Síce jeho láska vedela dobre variť, na druhej strane na to nemala čas.

Utrápený pán sa vyjadril aj k rodinnému nešťastiu, s ktorým sa museli popasovať. K náhodnej smrti ich milovaného syna Tomáša († 27). Na otázku, či je pravda, že pani Gruberová odišla z divadla pre tragédiu, ktorá ich postretla odpovedal takto: „Neodišla preto. Vtedy odišla celá generácia, tie vzťahy a súhra medzi hercami boli úplne iné ako teraz. Dalo by sa povedať, že s ňou začali odchádzať aj iní. Jeden príklad: Karol Machata vraj, keď zistil, že odišla Zdena, tak si povedal, že odíde aj on. Celá generácia sa tam rozpadla. Nikto z nej neostal.

To, čo sa stalo s naším synom, bola obrovská tragédia, ale boli sme na to dvaja. Jeden druhého sme mohli držať. Človek sa mal o koho oprieť. Boli sme vtedy pomerne mladí a každý z nás mal veľa roboty. Tým pádom nemáte čas myslieť na to, čo sa vlastne stalo. Len čo tu ostanete sám, tak je to o to horšie. Ale mám to šťastie, že okolo mňa sú ľudia, ktorí mi ohromne pomáhajú," povedal utrápene Ľudovít, ktorý sa v týchto dňoch pripravuje na blížiacu sa poslednú rozlúčku so svojou milovanou manželkou. Mala nejaké posledné želanie? „Nie. Mala svoje evergreeny, ktoré budú znieť v divadle alebo na pohrebe. Nikdy nemala požiadavky, že keď náhodou zomrie, toto urob, alebo tamto urob. Ani ja nemám také požiadavky," vysvetlil.

