Paroháč Bouček sa vrátil k manželstvu s nevernou Ďurianovou: Ako sa po rokoch vyjadril na jej adresu?

Marianna chodila s Liborom len pár mesiacov, keď ju požiadal o ruku. A ako je už zrejmé, blondínka súhlasila. Ich deň D bol naozaj pompézny, no už o rok neskôr sa Ďurianová vyjadrila, že tento sobáš bol omyl. Manželstvo im totiž nevydržalo dlho. Ešte v tom istom roku sa moderátorka začala stretávať s mníchovským donchuanom Honzíkom Novotným.

Spojila ich Let‘s Dance, kde obaja tancovali, ale vášeň medzi nimi zahorela na markizáckej vianočnej párty. Keď prepukla ich aférka, v médiách sa objavili fotky, ako zamaskovaná v šiltovke odchádza ráno od Novotného, dvojica ušla na Seychely. Neskôr bývalá markizáčka zhodnotila, že do svadby skočila príliš rýchlo. Za neuvážené rozhodnutie vyhodnotila aj krok, keď sa vybrala do televízie pred zrakom celého národa rozprávať o svojom skrachovanom vzťahu.

A Ďurianová rozhodne nebola spokojná ani s tým, ako jej románik s Honzíkom napokon dopadol. Hoci ním bola doslova očarená, okolo Novotného sa neustále krútili aj iné ženy, čo sa ich vzťahu aj stalo osudným. Po vyše roku spolu definitívne skončili. A ako je už známe, teraz Marianna vychováva syna Romanka (4,5), ktorého porodila „problémovému“ podnikateľovi Romanovi Doležajovi.

Bouček sa medzičasom zariadil po svojom. Po trpkom rozchode sa chvíľu dával dokopy a neskôr sa znova oženil. No v roku 2013 sa s právničkou Janou aj rozviedol. Čiže ani jeho súkromie nie je príliš ideálne. A hoci o ňom zjavne nerád hovorí, na natáčaní silvestrovskej Chart Show urobil výnimku. Vyprovokoval ho k tomu spevák Mário Kuly Kollár, ktorý pred všetkými nadhodil tému Ďurianová.

Bouček sa však nedal vyviesť z miery a pokojne reagoval. „Desať rokov od svadby sme mali,“ povedal Libor, na ktorom bolo vidieť, že to už berie s nadhľadom. A všimla si to aj Adela Banášová, ktorá zhodnotila, že to znáša statočne. „Jasné,“ súhlasil Bouček. Je teda viac než pravdepodobné, že Ďurianovej už odpustil.