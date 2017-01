Patrik Vyskočil to konečne povedal na rovinu: Nový sexsymbol priznal frajerku, toto je ona!

Patrik, vy momentálne patríte k najvýraznejším hercom z mladej generácie. Kedy vás to k divadlu vôbec začalo ťahať?

Už od malička som mal umelecké vlohy. Počas detstva som vystriedal množstvo koníčkov. Otec je futbalista, snažil sa ma viesť skôr k tomuto, strýko ma zas dostal ku karate. Tieto zábavky mi však vydržali maximálne rok a prestali ma baviť. Až keď prišiel klavír, spev a podobné umelecké záležitosti v základnej škole, vydržali mi dlho.

Bol aj Hviezdoslavov Kubín, Šaliansky Maťko, ale nikdy som nevyhral (smiech). Prihlášku na strednú školu som mal podanú okrem konzervatória aj na priemyslovku v Leviciach. To si ani neviem predstaviť, keby ma vzali tam a nie na konzervatórium (smiech).

Podporovali vás v hereckej dráhe aj vaše okolie a rodina?

U mňa to brali ako niečo zaujímavé, nesmiali sa mi. Boli síce v okolí také podpichovačky, že chcem byť herec, celebrita a neviem čo, ale bolo to pre nich niečo nové. V škole v dedine sme dlho nemali niekoho, kto by sa vydal týmto smerom.

Bol som pre nich taký zjav. Rodičia ma však vždy podporovali. Akurát mama sa musela vyrovnať s tým, že jej 14-ročné dieťa chce odísť na internát do Bratislavy. Nebolo to asi ľahké, zrejme bol aj plač, ale zvládli sme to.

S rodičmi teda máte veľmi dobrý vzťah…

Výborný! Lepší si ani neviem predstaviť. Ak by som si mal sám vybrať rodičov, nedokážem si predstaviť, že by boli lepší ako tí moji. Naši ma podporujú, dokonca aj babka s dedkom. Veľmi mi pomáha otec, ktorý na moju stránku nahadzuje všetky termíny predstavení a niekedy dohodí aj nejaký event, čiže ma tak trošku manažuje.

Aké teda boli vaše herecké začiatky?

Ako každého decka, ktoré sa dostane do Bratislavy na konzervatórium. Neveril som si, ale mali sme výbornú pedagogičku - Katarínu Orbánovú. Moja prvá veľká úloha bola v predstavení Zhŕňajova nevesta, ktorú režíroval Dušan Kaprálik a dostal som tam hlavnú úlohu.

Stihli ste si počas účinkovania v divadle užiť aj študentské časy?

Tie boli úžasné! Na začiatku to boli veľké žúry, hlavne preto, že sme sa ako mladí fagani museli adaptovať do bratislavského prostredia. Mali sme v internáte veľmi benevolentný systém. Niektoré decká museli byť na „intráku“ do desiatej, ale my sme vedeli, ako to obalamutiť. Teda naša skupina, ktorá bývala v inej časti.

Boli sme kamaráti s vychovávateľkami a vždy sme si vedeli zariadiť, aby sme boli dlhšie vonku, alebo sme sa skamarátili s vrátničkou, aby nás púšťala von aj po desiatej. Len balík peňazí a jedla od rodičov sme minuli za dva dni (smiech). Bolo teda treba nájsť si brigádu.

Čítajte viac Fialová strápni Partlovú a Vyskočila vo finále Tvojej tváre na plnej čiare: Návrhy na sex v pivnici

Napríklad za 20 eur som vykladal čínske kamióny s plyšákmi, práčkami či hocičím na Zlatých pieskoch (smiech). Keď sa nám nechcelo učiť a nemali sme peniaze, išli sme na to. A robil som dokonca aj v šatni v jednom alternatívnom klube, kde sa diali také rôzne divné veci a chodili tam čudní ľudia (smiech).

Popri štúdiu herectva zrejme nebolo jednoduché na druhý deň štandardne fungovať, keď treba hrať alebo skúšať a nie si len odsedieť prednášku...

To si musí vyskúšať asi každý herec. Počul som, že staršia generácia bežne hrávala a skúšala podgurážená, bola to u nich vraj bežná prax (smiech). My sme sa toho snažili vyvarovať, ale občas sa stala výnimka, priznávam (smiech).

Spomínate si aj na prvú lásku?

Prvá láska bola asi v základnej škole v druhom ročníku. Volala sa Martina a cvičil som vtedy na cimbal. Pamätám si, že mi dala prvú pusu, ustrnul som, oblial ma studený pot a poslal som ju preč (smiech). Vôbec som nechápal, prečo mi dalo nejaké dievča pusu. Ale potom, aby sa nehnevala, som jej kúpil v potravinách červený lak. Doteraz sa na to pamätám (smiech).

A taká tá ozajstná, dospelá?

Na konzervatóriu bolo pár študentských lások. Do jednej som bol veľmi platonicky zamilovaný, ale ona si potom vybrala vždy nejakého iného. Zakaždým. Potom som bol ja zadaný a potom zasa ona. No bol to taký nešťastný kolobeh.

Stal sa vám počas hrania nejaký trapas, na ktorý by ste najradšej zabudli?

To sa podľa mňa stalo už každému. Nie konkrétne mne teraz, ale u nás sa napríklad podarilo niekoľkokrát už aj také, že kolega zamkol ďalšieho kolegu v šatni. A ten sa potom nedostal na výšľap na javisko. Väčšina hercov sa asi najviac desí toho, že zabudne na predstavenie. Idete na lyžovačku a zrazu vám niekto volá, že kde si?

O hodinu hráš! A vy ste niekde v Ružomberku (smiech). Potom sa z technických príčin rušia predstavenia alebo sa nájde voľný alternant, alebo to dáte do Bratislavy rýchlosťou 250 km za hodinu. Ale našťastie som to ja ešte skúsiť nemusel! (smiech)

Napadlo vám už niekedy, že by ste s herectvom sekli?

Nie, vôbec! Veľmi ma baví javisko. Či už je to z hudobnej, alebo divadelnej stránky. Napĺňa ma ohromnou energiou. Keď som hral, spieval, prišiel sa pozrieť na kolegov. Aj čo sa týka režírovania. Baví ma to jednoducho z každého pohľadu.

Čo sa týka herectva, máte nejaké nesplnené sny?

Mrzí ma, že som nestihol West side story u Janka Ďurovčíka. Dal by som si aj Fantóma opery, často sa inšpirujem v Anglicku a chystám sa do Paríža na predstavenie Notre dame de Paris, ktoré obnovili. Je veľa mét, ktoré by som chcel ako muzikálový herec dosiahnuť, ale žiadnu úplne konkrétnu úlo hu nemám. Alebo teda toho Fantóma (smiech)!

Čítajte viac Črtá sa nový pár slovenského šoubiznisu? Herci z markízackej šou sa tvária tajomne

V poslednom čase ste sa začali venovať aj cvičeniu.

Vždy som sa rád hýbal. Šport ma vždy bavil, či lyžovanie, snoubord a cez leto ma zase extrémne bavia surfové športy. Keď nemôžem byť na vode alebo na snehu a nemám predstavenie, idem sa vybiť do posilky.

A čo váš osobný život? Máte popritom všetkom čas aj na nejakú priateľku?

Mám veľmi veľa priateliek. Aj priateľov (smiech). Aj frajerku mám. Je ňou moja práca. Ale fakt... spev a hudba, to je na celý život a podľa mňa to žiadna žena nikdy neprekoná.

Nemáte na ňu čas alebo skrátka len žiadna taká nie je?

Neviem, podľa mňa v týchto hektických časoch u väčšiny mladých ľudí prevažuje kariéra nad nejakým osobným a súkromným životom. Cítim sa veľmi podobne a hlavne o to viac, že ma moja práca naozaj neskutočne napĺňa. Čiže... keď sa rozhodnem ísť do nejakého vážneho vzťahu, tak to bude veľké rozhodnutie a naozaj veľký zlom v mojom živote. Možno to raz príde, ale teraz určite nie.

Aká žena by si vás teda dokázala získať?

Fyzicky neviem. Všetky moje frajerky alebo dievčatá, ktoré sa mi páčili, boli typovo úplne odlišné. Nemôžem povedať, že brunetka alebo blondínka, alebo ryšavá. Akurát som si všimol, že všetky mali výrazné oči. Tie ma vedia absolútne dostať. No očariť ma vie aj farba hlasu.

Hlavne sa musíme rozprávať. Veľa žien sa mi páčilo v živote, boli nádherné, očarili ma, ale nevedeli sme sa porozprávať o ničom. Vždy sa to skončilo pri: Ako sa máš? Hm, pekný deň. Aké je počasie.... atď. (smiech).

A naopak? Je niečo, čo sa vám na ženách vyslovene nepáči?

Je pravda, že som veľmi vyberavý (smiech). Ale každá žena je svojská. Čo mi prekáža, je... nechcem povedať, že hlúpa alebo nevzdelaná, ale keď je taká... neskutočne povrchná. Keď rieši povrchné veci, je vyumelkovaná a na niečo sa hrá.

Milujem ženy, ktoré sú prirodzené a sú samy sebou. Len to neviem nejako konkrétne pomenovať (smiech). Možno vyžarovanie. Nie približovanie sa k nejakému trendu, žiadne veľké líca, nafúknuté pery, peroxidové vlasy to nezmenia.

Rodičia sa teda vnúčat tak ľahko nedočkajú…

Mám brata, ktorý je síce mladší, ale myslím, že to je skôr na ňom. Sme dosť odlišné osobnosti. Ako deti sme sa často bili (smiech). Teraz má stálu priateľku a dobrú prácu. Vyštudoval tú priemyslovku, ktorú som si ja nevedel predstaviť (smiech). Má vybudovaný taký svoj stereotyp, ktorý mu vyhovuje. Tým nechcem povedať, že je to zlé. Len ja by som si asi také niečo nevedel predstaviť, nie je to pre mňa.