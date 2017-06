Petre Vajdovej z Búrlivého vína život bez detí po 30-ke zatiaľ vyhovuje: Tu je jej dôvod!

V Búrlivom víne si opäť zahráte Dianu Klásovú, posunie sa v novej sérii nejakým spôsobom jej charakter?

V nových epizódach sa udejú veľké zlomové momenty pre Dianu, ale naďalej zostane čestná, úprimná, milujúca a pomáhajúca všetkým, ktorých má rada. Nastanú aj momenty, keď bude musieť prekonať nielen seba alebo zmeniť svoj postoj a zareagovať inak.

V čom vám je táto postava podobná alebo možno sympatická?

Hlavne svojou poctivosťou a dobrotou a veľkým milujúcim srdcom. Azda máme toto aspoň trošku spoločné. (úsmev)

Aký máte postoj k vínu?

Priznám sa, že sa príliš nevyznám vo vínach a ani nechodievam von do mesta na vínko. Ak si dám, tak pohár červeného, ale nie som nejaká veľká milovníčka tohto alkoholu.

Čo hovoríte na prácu sestričky a všeobecne pôsobenie v zdravotníctve? Keďže sama ju v seriáli hráte, vedeli by ste si predstaviť pôsobenie v tejto sfére?

Najviac na svete obdivujem doktorov a sestričky a mám k nim veľký rešpekt a úctu, pretože to, čo robia, má význam a je to nesmierne ťažké a obetavé povolanie. Keby som nebola herečka, túžila by som byť doktorkou. Ak by som na to mala hlavu a talent, čo pravdepodobne nemám, keďže robím to, čo robím. Ale aspoň týmto ťažko pracujúcim ľuďom sa môžem odvďačiť cez divadlo, keďže doň radi chodia a vždy ich pozývame, pretože ich nesmierne potrebujeme a veľakrát nás pred premiérami zachraňujú.

Netajíte sa tým, že divadlo je u vás na prvom mieste. Prečo ste sa teda rozhodli prikývnuť na ponuku v Búrlivom a hráte aj v novej sérii?

Áno, ale takisto rada nakrúcam a dabujem, a keďže to mám naozaj rada, tak to skúšam všetko nejako skĺbiť. Vyštudovala som divadelné herectvo a mojím snom od trinástich rokov bolo hrať na javisku a stať sa divadelnou herečkou. Je to nádherný pocit stáť na pódiu, meniť sa na rôzne postavy a zažívať to zakaždým naživo a nanovo.

Skĺbiť divadlo, súkromný život a seriál chce asi dobre nastavený harmonogram. Ste človek, ktorý má rád dobre zorganizovaný život alebo necháte veci prirodzene plynúť?

Nie je jednoduché to skĺbiť a veľakrát je únavné vybavovať či plánovať si veci sama, mať neustále otvorený diár a zaznačovať si všetko a nemôcť ísť celý rok, ani cez sviatky na dovolenku, lebo mám neustále predstavenia. Keďže z divadla nevyžijeme, tak sa naháňame aj inde, aby sme si normálne zarobili. Divadelné termíny sú nám jasné dávno dopredu, keďže dabingy a nakrúcania sa riešia za pochodu. Takže mám aj nemám zorganizovaný život. Iný spôsob života však nepoznám.

Pracovné vyťaženie občas poriadne uberá zo súkromného života. Nemali ste aj vy niekedy podobný pocit?

Pracovné vyťaženie veľmi uberá zo súkromného života a už priznávam, že mi to začína prekážať. Rokmi zisťujem, ako som si nestihla zariadiť súkromie a zvysoka naň kašľala. Pociťujem, že to musím zmeniť, spomaliť, začať trošku žiť mimo divadla a spoznávať ľudí mimo brandže a zažívať aj normálny pokojný život.

Keďže váš strýko Jožko Vajda je tiež veľmi známym hercom, asi ste v živote museli často počúvať slovíčko protekcia...

Joj, o tomto slovíčku sa už naozaj nechcem baviť, pretože ho už konečne nepočúvam a konečne som slobodná a sama za seba, a nie ako neter známeho herca Jožka Vajdu, ale ako herečka Petra Vajdová. My s Jožkom vieme, ako to bolo a že mi v živote nič nevybavil, ale dal mi priestor, aby som sa presadila a prejavila sama. A podporoval ma z diaľky.

Navštevujete sa navzájom? Ak áno, ako najradšej trávite čas?

S Jožkom sa vidíme neustále v divadle, veľa spolu hráme a často sa aj stretneme na obede alebo príde za mnou do šatne a len tak sa porozprávame.

Inšpiroval vás v niečom? Či už spôsobom života alebo z hereckej stránky?

Samozrejme, že ma inšpiroval a inšpiruje ma doteraz svojou silou, pracovitosťou, vitálnosťou a veľkou profesionalitou a neustále sa od neho niečo nové učím. Samozrejme ma inšpiruje aj ako človek so svojimi názormi na život a svet.

Má herečka vášho formátu v niekom vzor? Či už zo slovenských alebo zahraničných hercov?

Pre mňa sú vzorom moji starší kolegovia, ktorí toľko odohrali v divadle, neustále ho majú radi a stále doň niečo nové prinášajú. Nebudem menovať jedného, pretože vedia, ktorí sú to a ako veľmi si ich vážim a koľko sa od nich neustále učím. A v živote sú mojimi vzormi otec, mama a bratia. Takých dobrých, obetavých a ľúbiacich ľudí je už málo.

To určite áno, prezraďte nám, akú máte povahu? Ste skôr sivá myška alebo ste rada v centre pozornosti...

Na javisku, keď to nie som ja, ale postava, ktorú žijem a stvárňujem, sa nehanbím, som odvážna, nebojácna, silná a extrovertná. Ale v živote som tichá, nenápadná a skrývajúca sa.

A ako to je v prípade mužov... ste nimi radšej „lovená“ alebo v prípade, že máte k niekomu sympatie, tak sa angažujete aj vy...

Mužov nelovím a je mi trápne zvádzať niekoho alebo vyslovene po mužovi vyštartovať a zbaliť ho. Väčšinou je to vzájomné a prirodzené. Keď ľúbim, tak ľúbim poriadne a veľmi, a ak máme byť spolu, prirodzene to vyústi do vzťahu. Ale nezamilovávam sa často a veľa, nestriedam partnerov a nedokážem po rozchode ísť hneď do ďalšieho vzťahu.

V detstve si zvyknú dievčatká plánovať založenie rodiny, svadbu a podobne. Bol to aj váš prípad?

Ako malá som sa často hrala na nevestu a princeznú, ktorá čaká na svojho princa a ženícha. Som z kompletnej a krásnej rodiny a prirodzene po tom túžim aj ja.

Ešte ste stále single alebo sa už našiel muž, ktorý vás niečím nadchol a vedeli by ste si s ním predstaviť spoločnú budúcnosť?

Som single, pretože som vo vzťahoch už veľmi opatrná a nehrniem sa do hocijakého vzťahu, len aby som nebola sama. A keď neľúbim, nikto ma nepresvedčí a naozaj sa len tak nedám. (úsmev)

Máte predstavu ideálneho partnera, ktorý by mal stáť po vašom boku?

Ideálny? Úplne stačí, nech je to muž, ktorý ma bude milovať, nebude mi klamať a bude ma ochraňovať a starať sa o mňa.

A čo deti? Väčšina žien túži mať deti do 30, máte 32, nejaké pravidlá alebo plánovačky v tomto smere neriešite a beriete veci tak, ako ich život prináša?

Túžim po deťoch, ale kým nebude muž, ktorého budem ľúbiť, nebudem to siliť a nasilu riešiť len pre vek. Bude, ako má byť a verím, že tieto veci sú už dávno predurčené a každý má svoj čas inokedy.

Čítajte viac Celeste Buckingham si oblečie zlatú róbu grófky: Pozrite sa ako jej sadne

Nerada sa vyjadrujete na tému postava a cvičenie, keďže bolo už veľa polemík a kalkulácií na túto tému, ako to vidíte?

Každá žena má rôzne životné obdobia, pretože máme individuálnu postavu a u každého je chudnutie a priberanie úplne iné a odlišné. Neviem nikomu poradiť, ako schudnúť, ako sa dostať do formy, čo jesť a čo nejesť. Prešla som si rôznymi diétami, chudnutím, cvičením, tancovaním, boxovaním či behaním. Stále niečo skúšam, lebo som typ, ktorý priberá okamžite a aj z vody. Mám obdobia, keď som krv a mlieko a mám obdobie, keď som chudšia, ale to závisí od toho, koľko času mám na venovanie sa sebe samej. Strava a pohyb sú základ. Ale u žien je to komplikovanejšie, chudnutie trvá dlhšie ako mužom.

Možno telu len niekedy chýba oddych. Plánujete už nejakú letnú dovolenku?

Teraz sme mali premiéru v SND - hru Rodáci, a ešte ma čakajú Letné shakespearovské slávnosti - Komédia omylov na Hrade, takže do 19. júla budem určite pracovať. Črtajú sa mi nové projekty a práca, ale keďže som minulé leto nikde nebola, iba pracovala, toto leto si vymyslím nejakú poriadnu dvojtýždňovú dovolenku. Ešte však netuším kam...