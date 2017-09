Plačková a Mokráňová vyšli s pravdou von: TOTO obidve robíme tesne po SEXE! A sme z toho zdravé ako ryby!

Plačková a Mokráňová si povedali, že okrem toho, že budú na Facebook a Instagram zverejňovať svoje odvážne fotky, budú prostredníctvom týchto sociálnych sietí šíriť aj zdravotnícke rady. Obe totiž najnovšie propagujú lieky, ktoré slúžia ako prevencia proti zápalu močových ciest.

,,Dnes sa zameriam hlavne na nás žienky. Tento liek funguje aj ako prevencia, čiže vždy pred sexom by ste mali užiť tabletku, aby ste po sexe šli cikať a tak sa zbavili toxìnov z tela. Nevedela som, čo to všetko obnáša a ako nám ženám nežiadúce toxíny môžu ubližovať, a tak som sa rozhodla, že aj ja si takúto prevenciu začnem robiť, keďže viem, že tento produkt je skutočne najlepší pre ženy," radí Plačková ženám. A k nej sa pridáva aj kamarátka Lucia Mokráňová. ,,Skoro každú ženu trápi zápal močových ciest. Ja na to trpím neustále, preto som skončila aj v nemocnici. Začala som sa o to zaujímať viac. Vedeli ste, že aby ste predišli problému, tak je najlepšie sa ísť po pohlavnom styku vyčúrať, tým sa telo zbaví škodlivých baktérií," radí rovnako exfarmárka.