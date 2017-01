Plačková to prehnala s diétou: Dostala celotelový kolaps

Keď sa Plačková dávala začiatkom roka na odskúšaný detox, netušila, že sa jej pokus schudnúť vypomstí. Zuzana, ktorá sa na chvíľu stane špeciálnou porotkyňou v jojkárskych Nákupných maniačkach, sa takmer pripravila o zdravie.

„Som extrémistka a vždy skúšam nové veci ako napríklad tento detox. Tentoraz sa však niekde stala chyba. Dostala som sa do stavu, že mi zlyhalo telo a úplne mi odišla energia. Stalo sa mi to prvýkrát v živote, a to som si prešla pomaly už všetkými diétami, čo existujú,“ prezradila Plačková.

