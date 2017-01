Plačková prehovorila o svojom luxuse: Ľudia mimo Bratislavy by na jedinú moju kabelku robili roky!

Extravagantná inšpirácia

Slovenskej verejnosti sa môže štýl obliekania Zuzany Plačkovej zdať niekedy príliš extravagantný, čo je podľa všetkého spôsobené tým, že hviezda reality šou hľadá inšpiráciu práve za hranicami.

„Oblečiem si na seba v podstate hocičo a inšpirujem sa skôr zahraničnými hviezdami ako napríklad Rihanna, Kim Kardashian a jej sestry. Hocikedy si uvedomím, že mám v skrini niečo podobné a rozhodnem sa, že si to vyskúšam, že by to bolo možno fajn. Najviac sa inšpirujem Rihannou a Kardashiankami,“ vysvetlila nám na nakrúcaní Nákupných maniačok v jojkárskych ateliéroch.

Nebráni sa ani čínskemu obchodu

Napriek tomu, že je Plačková ochotná za niečo, čo sa jej ozaj páči, oplieskať aj poriadne vysoké sumy, nie všetko, čo vlastní, musí stáť celý majetok. „Nakupujem rôzne. Občas sú to obchody v nákupných centrách, ale hlavne internetové obchody, v ktorých nájdete kúsky, aké bežne nenájdete. Neviem presne, kde ich nakupujú, ale vyzerajú super. Taktiež keď idem na dovolenku alebo som v zahraničí, tak prejdem nejaké obchody. Väčšinou sa tam dajú kúpiť lepšie extravagantné veci, lebo mám veľmi rada kúsky, ktoré nemá nikto iný, tak sa nemusím po niekom opičiť,“ hovorí Plačková a jedným dychom dodáva, že by nemala problém ani s čínskym obchodom.

„V súčasnosti to, čo je na internete a predáva sa v rôznych obchodoch, je aj tak na jedno kopyto a aj tak to všetko pochádza z Číny. Kebyže mi niekto povie, že si mám vyskladať outfit z čínskeho obchodu, tak si myslím, že to v pohode zvládnem,“ prezradila.

Koľko peňazí minie za mesiac?

Keď ide o peniaze, Zuzana nemá hlboko do vrecka a potrpí si aj na značkové veci, no netrvá na nich. „Značky nie sú pre mňa najpodstatnejšie, ale mám rada kvalitné kabelky a topánky,“ vysvetľuje a zároveň prezrádza, že niekedy neminie takmer nič a niekedy úplne vyprázdni peňaženku.

„Míňanie je u mňa individuálne. Záleží na tom, aký je mesiac, či je leto, či je zima, koľko mám práce, pretože sa snažím kupovať veci, aby sa už viackrát neopakovali na určitých miestach. Potom mám už katastrofálne zapratané skrine. Žiadna pravá ,shopoholička‘ by nedokázala povedať presné číslo mesačne, pretože osobne si kúpim, čo sa mi páči, a či miniem niekedy napríklad 5 eur, alebo 20 eur, záleží na situácii. Niekedy tak uletím, že miniem vysokú sumu, ... bavíme sa o niekoľkých tisíckach eur,“ hovorí s previnilým úsmevom.

Manžela poriadne vytáča

„Všetko je o biznise, keď niekto na to má, tak si to dovolí, a keď na to nemá, tak si nedovolí,“ vysvetľuje, prečo si v poslednom období dopriala hneď niekoľko módnych vychytávok. Všetko má aj svoje nevýhody. Tmavovláskinmu manželovi Renému sa vôbec nepáči, keď sa svojím luxusom prezentuje na sociálnych sieťach.

„Mám zakázané od muža veľa sa ukazovať, lebo to proste nemá rád. Aj teraz sa koľkokrát hádame, keď na Instagram hodím značkovú kabelku s teniskami ako komplet. Potom mi nadáva: Načo to robíš? Si blbá? Potom ti ľudia len za to nadávajú. U nás na Slovensku sú jednoducho takí ľudia,“ prezradila Zuzana. Pre reakcie ľudí má však pochopenie.

„Na jednej strane to chápem, pretože niektorí ľudia chodia denne do roboty a zarobia 300 eur mesačne, rátam mimo Bratislavy, a kabelka stojí 2 600 eur. Ak ešte k tomu prirátame topánky, tak človek by na to robil možno aj dva, tri roky,“ priznáva Plačková.

Luxusné darčeky

Plačková chápe dôvody svojho manžela, no na druhej strane sa chce pochváliť, keď ju René rozmaznáva luxusom. „Koľkokrát mi kúpi nejaký darček a nemôžem sa ním chváliť,“ hovorí hviezda reality šou. Napríklad začiatkom roka Zuzane jej miláčik kúpil poriadne drahý prsteň.

„Za to tiež bol krik, že prečo som to dávala na sociálnu sieť, a tak do komentu napísal, že prsteň našiel, nie kúpil,“ povedala zjavne veľmi dobrá manželka so smiechom a zároveň nás omráčila cenou šperku. „Neviem presne, koľko stál, ale viem, že bol dosť drahý. Myslím, že to bolo niečo okolo troch tisíc,“ dodala.