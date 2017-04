Po bývalej superstaristke Martine Schindlerovej sa akoby zľahla zem: Nikto nevie, čo s ňou je!

Martina Schindlerová bola v historicky prvej našej speváckej šou Slovensko hľadá SuperStar síce najmladšou účastníčkou, no všetkých prevalcovala svojím obrovským hlasom. K víťazstvu to však červenovláske nepomohlo a skončila na striebornej priečke hneď po Katke Koščovej. Martina mala v roku 2004 len 16 rokov, no napriek tomu sa pokúsila v šoubiznise predsa len preraziť.

Viac slávy ako spev jej vtedy priniesol vzťah s bývalým členom vedenia STV Braňom Záhradníkom, starším takmer o polovicu, s ktorým pravidelne zapĺňali stránky novín. Speváčka nahrala dva sólové albumy, no tie veľký úspech nezaznamenali a viac pozornosti jej priniesla cover verzia piesne Je t‘aime, s ktorou pravidelne vystupovala. Keď sa v roku 2008 rozišla so Záhradníkom, šepkalo sa, že príčinou bol kontroverzný hudobník Oskar Rózsa, s ktorým spolupracovala na druhom cédečku.

Potom sa po Martine na štyri roky zľahla zem a začalo sa o nej písať až v súvislosti s jej blížiacou sa svadbou. Po dlhej odmlke sa červenovláska objavila s novým mužom po boku a tehotenským bruškom. Schindlerová sa v šiestom mesiaci vydala za vplyvného muža z bratislavských podnikateľských kruhov menom Kamil v prísne stráženom kaštieli v Tomášove.

V októbri 2012 porodila krásnu zdravú dcérku Martinku a neskôr aj synčeka, ktorý dostal meno po otcovi. Odvtedy však o nej nič nevedia ani ľudia z jej blízkeho okolia a tí, ktorí vedia, mlčia. „Dajte pokoj a neotravujte,“ podráždene reagoval otec bývalej superstaristky na otázku, ako sa má jeho dcéra, a zložil telefón. O Martine nemá informácie ani jej bývalý priateľ a ani jej kolegovia zo SuperStar.

„Ani som ju nestretol, ani nie sme v kontakte a ani nemám o nej žiadne info,“ povedal Braňo Záhradník. „Martina Schindlerová? O tej nikto nič nevie, ale vydala sa a myslím, že má dve deti. Viac neviem,“ prezradil spevák Miro Jaroš. Podľa našich informácií by si mala Martina spokojne nažívať s manželom i deťmi, o čom svedčí aj rozsiahly vozový park, ktorý pár vlastní. No to, ako sa má, nevie nikto.